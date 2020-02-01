العالم يتناقل لحظة إزالة العَلَم البريطاني من مقر الاتحاد الأوروبي ‏

فيما غادر 72 من الأعضاء البريطانيين مقاعدهم بشكل تلقائي

تناقل العالم لحظة تاريخية لمغادرة المملكة المتحدة رسميًّا الاتحاد الأوروبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوم أمس الجمعة.

وعلى الفور بدأت فترة انتقالية، مدتها 11 شهرًا؛ إذ أزال الاتحاد الأوروبي في ‫بروكسل عَلَم المملكة المتحدة قبل أقل من ساعة من خروجها رسميًّا من دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي، ودفع مساهمات له.

كما ستبقى أغلب الأمور على حالها، فيما عدا سبعة أشياء.

سيفقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي، البالغ عددهم 73 عضوًا، مقاعدهم بشكل تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي.

وستستمر المملكة المتحدة في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق الفصل في النزاعات القانونية.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إذا رغب في حضور قمم الاتحاد الأوروبي سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إليه بشكل شخصي في المستقبل.