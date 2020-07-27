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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساء


واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
سبق


واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:21 AM

في تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

تستمر من الساعة 8 صباحًا حتى 11 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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واس- المدينة المنورة: أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- اليوم الاثنين، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وأمطارًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات: (العلا، والعيص، وخيبر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة مساء.

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