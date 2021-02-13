أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 356 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.
"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 356 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 356 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.
"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 356 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 13 فبراير 2021، تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 372410 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 356 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 363303 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6428 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2679 والحالات الحرجة 456 حالة.