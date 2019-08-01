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قبل ساعات من التحري.. "الثقفي": رؤية هلال ذي الحجة ممكنة

قال: ما لم تكن هناك شدة غبار أو سحب تعيق الرؤية بالعين المجردة

كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر، قد اكتملت صباح اليوم الخميس 29/ 11/ 1440- 1/ 8/ 2019م؛ حيث تمت ولادة هلال ذي الحجة في الساعة 6:13 صباحًا، كما سيدرك الغروب بعد غروب الشمس بعمر ١٣ ساعة و١٧ دقيقة.

وقال "الثقفي": سيمكث في الأفق ما يقارب نصف ساعة، ووصفه يقع جنوب الشمس، وقرناه يميلان قليلًا لجنوب الكرة الأرضية، ورؤيته ممكنة في جميع مراصد المملكة؛ ما لم تكن هناك شدة غبار أو سحب تُعيق الرؤية بالعين المجردة مع الاستعانة بالتلسكوبات والمناظير التي تساهم في الرؤية بشكل أوضح.

وأضاف: المساهمة في رؤية الهلال لا تعتمد على المراصد فقط؛ بل هي متاحة لكل من حباه الله حدة البصر؛ استنادًا إلى إعلان المحكمة العليا والمساهمة في تحري رؤية الهلال أو الانضمام للجان المتخصصة للترائي في جميع المناطق، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى.

وتوقع خبير رصد الأهلة والطقس، أن يكون يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذو الحجة، وأن يكون الوقوف بعرفة هو يوم السبت 9/ 12/ 1440- 10/ 8/ 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10/ 12/ 1440- 11/ 8/ 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل ساعات من التحري.. "الثقفي": رؤية هلال ذي الحجة ممكنة
سبق

كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر، قد اكتملت صباح اليوم الخميس 29/ 11/ 1440- 1/ 8/ 2019م؛ حيث تمت ولادة هلال ذي الحجة في الساعة 6:13 صباحًا، كما سيدرك الغروب بعد غروب الشمس بعمر ١٣ ساعة و١٧ دقيقة.

وقال "الثقفي": سيمكث في الأفق ما يقارب نصف ساعة، ووصفه يقع جنوب الشمس، وقرناه يميلان قليلًا لجنوب الكرة الأرضية، ورؤيته ممكنة في جميع مراصد المملكة؛ ما لم تكن هناك شدة غبار أو سحب تُعيق الرؤية بالعين المجردة مع الاستعانة بالتلسكوبات والمناظير التي تساهم في الرؤية بشكل أوضح.

وأضاف: المساهمة في رؤية الهلال لا تعتمد على المراصد فقط؛ بل هي متاحة لكل من حباه الله حدة البصر؛ استنادًا إلى إعلان المحكمة العليا والمساهمة في تحري رؤية الهلال أو الانضمام للجان المتخصصة للترائي في جميع المناطق، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى.

وتوقع خبير رصد الأهلة والطقس، أن يكون يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذو الحجة، وأن يكون الوقوف بعرفة هو يوم السبت 9/ 12/ 1440- 10/ 8/ 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10/ 12/ 1440- 11/ 8/ 2019م.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:37 PM

قبل ساعات من التحري.. "الثقفي": رؤية هلال ذي الحجة ممكنة

قال: ما لم تكن هناك شدة غبار أو سحب تعيق الرؤية بالعين المجردة

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فهد العتيبي - الطائف
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7,473

كشف الفلكي خبير رصد الأهلة والطقس، محمد بن ردة الثقفي، أن المعطيات والحسابات الفلكية لمنازل القمر، قد اكتملت صباح اليوم الخميس 29/ 11/ 1440- 1/ 8/ 2019م؛ حيث تمت ولادة هلال ذي الحجة في الساعة 6:13 صباحًا، كما سيدرك الغروب بعد غروب الشمس بعمر ١٣ ساعة و١٧ دقيقة.

وقال "الثقفي": سيمكث في الأفق ما يقارب نصف ساعة، ووصفه يقع جنوب الشمس، وقرناه يميلان قليلًا لجنوب الكرة الأرضية، ورؤيته ممكنة في جميع مراصد المملكة؛ ما لم تكن هناك شدة غبار أو سحب تُعيق الرؤية بالعين المجردة مع الاستعانة بالتلسكوبات والمناظير التي تساهم في الرؤية بشكل أوضح.

وأضاف: المساهمة في رؤية الهلال لا تعتمد على المراصد فقط؛ بل هي متاحة لكل من حباه الله حدة البصر؛ استنادًا إلى إعلان المحكمة العليا والمساهمة في تحري رؤية الهلال أو الانضمام للجان المتخصصة للترائي في جميع المناطق، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى.

وتوقع خبير رصد الأهلة والطقس، أن يكون يوم غد الجمعة هو غرة شهر ذو الحجة، وأن يكون الوقوف بعرفة هو يوم السبت 9/ 12/ 1440- 10/ 8/ 2019م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد 10/ 12/ 1440- 11/ 8/ 2019م.

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