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ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية والإجمالي 141672 إصابة

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:54 AM

ألمانيا تسجّل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية والإجمالي 141672 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 1775 إصابة و110 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك الحصيلة إلى 141672 إصابة و4404 وفيات.

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