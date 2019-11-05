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رئيسة سنغافورة تصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

كان في استقبالها أمير المنطقة

وصلت السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية سنغافورة لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

المدينة المنورة أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيسة سنغافورة تصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي
سبق

وصلت السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية سنغافورة لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:02 AM

رئيسة سنغافورة تصل المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي

كان في استقبالها أمير المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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3,807

وصلت السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، إلى المدينة المنورة اليوم لزيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبَيْه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال رئيسة جمهورية سنغافورة لدى وصولها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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