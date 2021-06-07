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"العمل الدولية": تأثير "كورونا" على وظائف العمال كارثي

"رايدر" اعتبر شدته تساوي 4 أمثال أزمة 2008

ذكر مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الاثنين، أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على وظائف العمال كارثي، وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

ونقلت "رويترز" عن "رايدر" في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان، قوله: "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

وحذر مدير المنظمة من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئياً التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات.

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"العمل الدولية": تأثير "كورونا" على وظائف العمال كارثي
سبق

ذكر مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الاثنين، أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على وظائف العمال كارثي، وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

ونقلت "رويترز" عن "رايدر" في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان، قوله: "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

وحذر مدير المنظمة من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئياً التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:29 PM

"العمل الدولية": تأثير "كورونا" على وظائف العمال كارثي

"رايدر" اعتبر شدته تساوي 4 أمثال أزمة 2008

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، اليوم الاثنين، أن تأثير جائحة "كوفيد-19" على وظائف العمال كارثي، وأسوأ بكثير من تأثير الأزمة المالية لعام 2008.

ونقلت "رويترز" عن "رايدر" في افتتاح مؤتمر وزاري مدته أسبوعان، قوله: "إذا نظرنا إلى هذا الأمر ككل، فإن هذا يمثل أزمة في عالم العمل تساوي أربعة أمثال شدة الأزمة المالية في 2008 و2009".

وحذر مدير المنظمة من تعافٍ اقتصادي متفاوت بعد الجائحة، وهو ما يغذّيه جزئياً التفاوت الجسيم في توزيع اللقاحات.

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