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"هيئة تبوك" تنشر لوحات توعوية عن كورونا المستجد

في محافظتي ضباء وتيماء

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، ضمن برامجه الوقائية، في محافظتي ضباء وتيماء، عددًا من اللوحات تتعلق بجائحة كورونا.

جاء ذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة.

وتشتمل اللوحات على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي برامج الهيئة للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام فرع تبوك، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، تمشيًا مع توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

تبوك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتبوك فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"هيئة تبوك" تنشر لوحات توعوية عن كورونا المستجد
سبق

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، ضمن برامجه الوقائية، في محافظتي ضباء وتيماء، عددًا من اللوحات تتعلق بجائحة كورونا.

جاء ذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة.

وتشتمل اللوحات على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي برامج الهيئة للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام فرع تبوك، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، تمشيًا مع توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
05:56 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:46 PM

"هيئة تبوك" تنشر لوحات توعوية عن كورونا المستجد

في محافظتي ضباء وتيماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك، ضمن برامجه الوقائية، في محافظتي ضباء وتيماء، عددًا من اللوحات تتعلق بجائحة كورونا.

جاء ذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة في المراكز التجارية والشوارع والأماكن العامة.

وتشتمل اللوحات على رسائل توعوية ووقائية حول الأدعية المأثورة للوقاية من الأسقام.

وتأتي برامج الهيئة للرفع من مستوى العمل الوقائي والتوعوي لدى المجتمع، بمتابعة مدير عام فرع تبوك، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، تمشيًا مع توجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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