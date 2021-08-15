سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً

توقّع نشاطاً لـ "الشمالية الجافة" وما يرتبط بها من إثارة.. أجزاء واحتمالية تمدُّد

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب الماطرة على أجزاءٍ من مناطق #جازان #عسير #الباحة؛ قد تمتد حتى مرتفعات #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الجافة التي قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من #الشرقية و #الكويت و جنوبي #العراق".