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أمانة حارس أمن سعودي تعيد حقيبة مالية لصاحبتها بالطائف

وُجدت داخل سوق الخضار وبها مبلغ ووثائق رسمية

أسهمت أمانة أحد مشرفي الحراسات الأمنية بمحافظة الطائف في إعادة حقيبة، بها مبالغ مالية ووثائق رسمية، وتعود لمواطنة، فقدتها داخل سوق الخضار والفواكه اليوم الأحد، وتم التوصل لها، وتسليمها الحقيبة داخل إدارة المشرف، الذي وجد الكثير من الشكر والعرفان والتقدير منها.

وكان مشرف الأمن بسوق الخضار والفاكهة التابع لمؤسسة السرب الأول للحراسات الأمنية بالطائف "أحمد الياقوت" يباشر عمله اليوم، وأثناء ذلك لاحظ حقيبة سوداء ملقاة داخل صالة الخضار؛ فحملها مُبلِّغًا مدير عمليات الأمن والسلامة بالمؤسسة "حسن قيسي"، الذي وجَّه بإحضار الحقيبة لديه بمقر المؤسسة.

وهناك تم فتح الحقيبة، وجرد ما بداخلها، ووُجد مبلغ ستة آلاف ريال، وبعض الوثائق والهويات الرسمية، والبطاقات البنكية، التي تعود لإحدى المواطنات وفقًا للاسم المسجَّل عليها؛ وهو ما دعا مدير العمليات "حسن قيسي" للبحث وصولاً لصاحبتها، وبالفعل حصل على رقم هاتفها، واتصل بها، وأبلغها؛ فغمرتها الفرحة الممزوجة بالدهشة بعد أن كانت تتوقع عدم العثور عليها؛ وقالت: "الحمد لله أن هناك رجالاً أوفياء ومخلصين وأمناء أمثالكم".

وجرى تسليم الحقيبة للمواطنة برفقة زوجها بعد حضورهما لمقر إدارة المؤسسة، بعد أن طلب منها تفتيشها، والتأكد من سلامتها، وهو الأمر الذي أسعدها، وزادها فرحًا وفخرًا بهؤلاء الرجال الذين يعنون بالحراسات الأمنية، داعية لهم بالتوفيق، وأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويثيبهم على أعمالهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة حارس أمن سعودي تعيد حقيبة مالية لصاحبتها بالطائف
سبق

أسهمت أمانة أحد مشرفي الحراسات الأمنية بمحافظة الطائف في إعادة حقيبة، بها مبالغ مالية ووثائق رسمية، وتعود لمواطنة، فقدتها داخل سوق الخضار والفواكه اليوم الأحد، وتم التوصل لها، وتسليمها الحقيبة داخل إدارة المشرف، الذي وجد الكثير من الشكر والعرفان والتقدير منها.

وكان مشرف الأمن بسوق الخضار والفاكهة التابع لمؤسسة السرب الأول للحراسات الأمنية بالطائف "أحمد الياقوت" يباشر عمله اليوم، وأثناء ذلك لاحظ حقيبة سوداء ملقاة داخل صالة الخضار؛ فحملها مُبلِّغًا مدير عمليات الأمن والسلامة بالمؤسسة "حسن قيسي"، الذي وجَّه بإحضار الحقيبة لديه بمقر المؤسسة.

وهناك تم فتح الحقيبة، وجرد ما بداخلها، ووُجد مبلغ ستة آلاف ريال، وبعض الوثائق والهويات الرسمية، والبطاقات البنكية، التي تعود لإحدى المواطنات وفقًا للاسم المسجَّل عليها؛ وهو ما دعا مدير العمليات "حسن قيسي" للبحث وصولاً لصاحبتها، وبالفعل حصل على رقم هاتفها، واتصل بها، وأبلغها؛ فغمرتها الفرحة الممزوجة بالدهشة بعد أن كانت تتوقع عدم العثور عليها؛ وقالت: "الحمد لله أن هناك رجالاً أوفياء ومخلصين وأمناء أمثالكم".

وجرى تسليم الحقيبة للمواطنة برفقة زوجها بعد حضورهما لمقر إدارة المؤسسة، بعد أن طلب منها تفتيشها، والتأكد من سلامتها، وهو الأمر الذي أسعدها، وزادها فرحًا وفخرًا بهؤلاء الرجال الذين يعنون بالحراسات الأمنية، داعية لهم بالتوفيق، وأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويثيبهم على أعمالهم.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
11:20 PM

أمانة حارس أمن سعودي تعيد حقيبة مالية لصاحبتها بالطائف

وُجدت داخل سوق الخضار وبها مبلغ ووثائق رسمية

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فهد العتيبي - الطائف
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أسهمت أمانة أحد مشرفي الحراسات الأمنية بمحافظة الطائف في إعادة حقيبة، بها مبالغ مالية ووثائق رسمية، وتعود لمواطنة، فقدتها داخل سوق الخضار والفواكه اليوم الأحد، وتم التوصل لها، وتسليمها الحقيبة داخل إدارة المشرف، الذي وجد الكثير من الشكر والعرفان والتقدير منها.

وكان مشرف الأمن بسوق الخضار والفاكهة التابع لمؤسسة السرب الأول للحراسات الأمنية بالطائف "أحمد الياقوت" يباشر عمله اليوم، وأثناء ذلك لاحظ حقيبة سوداء ملقاة داخل صالة الخضار؛ فحملها مُبلِّغًا مدير عمليات الأمن والسلامة بالمؤسسة "حسن قيسي"، الذي وجَّه بإحضار الحقيبة لديه بمقر المؤسسة.

وهناك تم فتح الحقيبة، وجرد ما بداخلها، ووُجد مبلغ ستة آلاف ريال، وبعض الوثائق والهويات الرسمية، والبطاقات البنكية، التي تعود لإحدى المواطنات وفقًا للاسم المسجَّل عليها؛ وهو ما دعا مدير العمليات "حسن قيسي" للبحث وصولاً لصاحبتها، وبالفعل حصل على رقم هاتفها، واتصل بها، وأبلغها؛ فغمرتها الفرحة الممزوجة بالدهشة بعد أن كانت تتوقع عدم العثور عليها؛ وقالت: "الحمد لله أن هناك رجالاً أوفياء ومخلصين وأمناء أمثالكم".

وجرى تسليم الحقيبة للمواطنة برفقة زوجها بعد حضورهما لمقر إدارة المؤسسة، بعد أن طلب منها تفتيشها، والتأكد من سلامتها، وهو الأمر الذي أسعدها، وزادها فرحًا وفخرًا بهؤلاء الرجال الذين يعنون بالحراسات الأمنية، داعية لهم بالتوفيق، وأن يجزيهم الله خير الجزاء، ويثيبهم على أعمالهم.

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