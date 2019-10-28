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تطور حاسم لـ#كيار خلال الساعات القادمة.. هل ستتحول لإعصار من الدرجة الخامسة

لا يزال المسار النهائي غير واضح حتى الساعة وهناك احتمالان لحركته أولهما الأرجح

أظهر الرصد الجوي لتتبع إعصار "كيار" في بحر العرب، أنه لا يزال في الدرجة الرابعة من حيث التصنيف، مع توقعات بتطوره للدرجة الخامسة خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يتحرك إعصار "كيار" حاليًا إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 10 كم/ساعة، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 250كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11 من مساء الأحد إلى 928 مليبار، ويبعد 860كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير الإعصار على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ فلا يزال المسار النهائي غير واضح حتى الساعة؛ لكن هناك مسارين محتمليْن؛ المسار الأول (الأكثر احتمالًا) هو حركة إعصار كيار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة؛ وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس)، بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية؛ وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكّل السيول في تلك المناطق. بعد ذلك يتابع الإعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى، مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.

أما المسار الثاني (الأقل احتمالًا) فهو أن يتحرك الإعصار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس) بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب- غرب؛ ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة؛ وبهذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي؛ ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك، بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.

وبشكل عام ستتأثر سواحل سلطنة عمان الجنوبية بسحب قوية وهطولات غزيرة؛ مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج لذلك يُنَبَّه الصياديون من ارتياد البحر، والسفن التجارية من عبور تلك المنطقة.

إعصار كيار كيار حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تطور حاسم لـ#كيار خلال الساعات القادمة.. هل ستتحول لإعصار من الدرجة الخامسة
سبق

أظهر الرصد الجوي لتتبع إعصار "كيار" في بحر العرب، أنه لا يزال في الدرجة الرابعة من حيث التصنيف، مع توقعات بتطوره للدرجة الخامسة خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يتحرك إعصار "كيار" حاليًا إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 10 كم/ساعة، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 250كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11 من مساء الأحد إلى 928 مليبار، ويبعد 860كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير الإعصار على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ فلا يزال المسار النهائي غير واضح حتى الساعة؛ لكن هناك مسارين محتمليْن؛ المسار الأول (الأكثر احتمالًا) هو حركة إعصار كيار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة؛ وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس)، بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية؛ وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكّل السيول في تلك المناطق. بعد ذلك يتابع الإعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى، مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.

أما المسار الثاني (الأقل احتمالًا) فهو أن يتحرك الإعصار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس) بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب- غرب؛ ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة؛ وبهذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي؛ ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك، بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.

وبشكل عام ستتأثر سواحل سلطنة عمان الجنوبية بسحب قوية وهطولات غزيرة؛ مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج لذلك يُنَبَّه الصياديون من ارتياد البحر، والسفن التجارية من عبور تلك المنطقة.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:16 AM

تطور حاسم لـ#كيار خلال الساعات القادمة.. هل ستتحول لإعصار من الدرجة الخامسة

لا يزال المسار النهائي غير واضح حتى الساعة وهناك احتمالان لحركته أولهما الأرجح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر الرصد الجوي لتتبع إعصار "كيار" في بحر العرب، أنه لا يزال في الدرجة الرابعة من حيث التصنيف، مع توقعات بتطوره للدرجة الخامسة خلال الساعات القادمة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، يتحرك إعصار "كيار" حاليًا إلى الغرب والشمال الغربي بسرعة 10 كم/ساعة، مصحوبًا بسرعة رياح تصل إلى 250كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11 من مساء الأحد إلى 928 مليبار، ويبعد 860كم عن جزيرة مصيرة.

وحول تأثير الإعصار على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية؛ فلا يزال المسار النهائي غير واضح حتى الساعة؛ لكن هناك مسارين محتمليْن؛ المسار الأول (الأكثر احتمالًا) هو حركة إعصار كيار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة؛ وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس)، بعد ذلك يتحرك نحو الاتجاه الجنوبي الغربي بمحاذاة سواحل سلطنة عمان الجنوبية الشرقية؛ وبالتحديد مقابل سواحل محافظتي الوسطى وظفار، بحيث تتأثر تلك المحافظات بسحب ماطرة غزيرة ورياح قوية مع ارتفاع احتمالية تشكّل السيول في تلك المناطق. بعد ذلك يتابع الإعصار مسيره نحو خليج عدن ونواحي جزيرة سقطرى، مع انخفاض تصنيفه وقوته لكن بشكل تدريجي.

أما المسار الثاني (الأقل احتمالًا) فهو أن يتحرك الإعصار نحو الغرب- شمال غرب مقابل سواحل جزيرة مصيرة، وذلك خلال نهاية الأسبوع (الأربعاء- الخميس) بعد ذلك يتابع حركته نحو شمال غرب- غرب؛ ليؤثر بشكل أقوى على جزيرة مصيرة وأجزاء من شمال شرق محافظة الوسطى ومحافظة الشرقية وأجزاء من صور ومسقط العاصمة؛ وبهذه الحالة قد يتحرك بعد ذلك نحو باكستان وبشكل أكبر نحو الشمال الشرقي؛ ليبتعد عن سواحل سلطنة عمان بعد ذلك، بالتزامن مع انخفاض تصنيفه وقوته.

وبشكل عام ستتأثر سواحل سلطنة عمان الجنوبية بسحب قوية وهطولات غزيرة؛ مما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الأمواج لذلك يُنَبَّه الصياديون من ارتياد البحر، والسفن التجارية من عبور تلك المنطقة.

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