النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فلكية جدة: الأحد القادم غرة ربيع الأول.. رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة

في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.. وقالت: الوقت مثاليّ لرصد الأجسام الخافتة

قالت فلكية جدة: تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 حسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء (02:56 مساء بتوقيت غرينتش)، وقبل حدوث الاقتران المركزي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك بساعات يصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 10:31 مساءً (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف: يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة مساء اليوم التالي.

وتابع: ففي مساء يوم (السبت 17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً (02:55 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (09) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة، وإضاءته (1.0%)، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً بعد (45 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وعليه؛ فإن يوم السبت 17 أكتوبر هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442 حسب تقويم أم القرى.

جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فلكية جدة: الأحد القادم غرة ربيع الأول.. رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة
سبق

قالت فلكية جدة: تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 حسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء (02:56 مساء بتوقيت غرينتش)، وقبل حدوث الاقتران المركزي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك بساعات يصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 10:31 مساءً (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف: يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة مساء اليوم التالي.

وتابع: ففي مساء يوم (السبت 17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً (02:55 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (09) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة، وإضاءته (1.0%)، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً بعد (45 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وعليه؛ فإن يوم السبت 17 أكتوبر هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442 حسب تقويم أم القرى.

جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
10:02 AM

فلكية جدة: الأحد القادم غرة ربيع الأول.. رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة

في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.. وقالت: الوقت مثاليّ لرصد الأجسام الخافتة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
498

قالت فلكية جدة: تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الجمعة 29 صفر 1442 الموافق 16 أكتوبر 2020 حسب تقويم أم القرى، مع غروب الشمس عند الساعة 5:56 مساء (02:56 مساء بتوقيت غرينتش)، وقبل حدوث الاقتران المركزي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة: بعد ذلك بساعات يصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 10:31 مساءً (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش)؛ حيث يجتمع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف: يتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة مساء اليوم التالي.

وتابع: ففي مساء يوم (السبت 17 أكتوبر) ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:55 مساءً (02:55 مساءً بتوقيت غرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (09) درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (11) درجة، وإضاءته (1.0%)، وسيغرب عند الساعة 06:40 مساءً بعد (45 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بالعين المجردة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

وعليه؛ فإن يوم السبت 17 أكتوبر هو المتمم للثلاثين من صفر، ويوم الأحد 18 أكتوبر هو غرة شهر ربيع الأول 1442 حسب تقويم أم القرى.

جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًّا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,922
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,488
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,929
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,412

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة