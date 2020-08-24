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كم نسبة المعلمين النادمين لاختيارهم التدريس؟ هنا مسح عن الرضا الوظيفي

نتائح لـ"تقويم التعليم" ومؤشرات مضطربة.. ويبقى ما اختاروه سابقاً خيارهم الأول

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم "TALIS 2018"؛ تحت عنوان مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس.

وعن فقرة "مؤشرات عامة حول رضا المعلمين عن مهنة التعليم" تضمنت الآتي:- مؤشرات مضطربة حول الرضا الوظيفي لدى المعلمين؛ حيث أشارت النتائج في المملكة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي العام لدى المعلمين (84.6%) والمعلمات (89.4%).

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ حول جاذبية مهنة التدريس، قال 43.4% من المعلمين و59.4% من المعلمات في المملكة إن مهنة التدريس تحظى باحترام من قبل المجتمع، مقابل 36% من المعلمين و31.8% من المعلمات في "تالس"، وتساءل 53.5% من المعلمين و50.6% من المعلمات ما إذا كان الأفضل لهم لو عملوا في مجال غير التعليم، مقابل 36.3% من المعلمين و 34.4% من المعلمات في "تالس".

وأبدى 27.5% من المعلمين و24.5% من المعلمات ندمهم على اختيار مهنة التدريس، وتعد النسب مرتفعة نسبياً مقارنة بـ 11.2% من المعلمين و9.9% من المعلمات في "تالس".

وقال 63% من المعلمين و66.8% من المعلمات إن مهنة التعليم ستظل خيارهم الأول في حال إتاحة فرصة الاختيار لهم مرة أخرى.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كم نسبة المعلمين النادمين لاختيارهم التدريس؟ هنا مسح عن الرضا الوظيفي
سبق

نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم "TALIS 2018"؛ تحت عنوان مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس.

وعن فقرة "مؤشرات عامة حول رضا المعلمين عن مهنة التعليم" تضمنت الآتي:- مؤشرات مضطربة حول الرضا الوظيفي لدى المعلمين؛ حيث أشارت النتائج في المملكة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي العام لدى المعلمين (84.6%) والمعلمات (89.4%).

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ حول جاذبية مهنة التدريس، قال 43.4% من المعلمين و59.4% من المعلمات في المملكة إن مهنة التدريس تحظى باحترام من قبل المجتمع، مقابل 36% من المعلمين و31.8% من المعلمات في "تالس"، وتساءل 53.5% من المعلمين و50.6% من المعلمات ما إذا كان الأفضل لهم لو عملوا في مجال غير التعليم، مقابل 36.3% من المعلمين و 34.4% من المعلمات في "تالس".

وأبدى 27.5% من المعلمين و24.5% من المعلمات ندمهم على اختيار مهنة التدريس، وتعد النسب مرتفعة نسبياً مقارنة بـ 11.2% من المعلمين و9.9% من المعلمات في "تالس".

وقال 63% من المعلمين و66.8% من المعلمات إن مهنة التعليم ستظل خيارهم الأول في حال إتاحة فرصة الاختيار لهم مرة أخرى.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:44 AM

كم نسبة المعلمين النادمين لاختيارهم التدريس؟ هنا مسح عن الرضا الوظيفي

نتائح لـ"تقويم التعليم" ومؤشرات مضطربة.. ويبقى ما اختاروه سابقاً خيارهم الأول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نشرت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مشاركة المملكة في المسح الدولي للتعليم والتعلم "TALIS 2018"؛ تحت عنوان مهنة التعليم وقيمتها في نظر المعلمين وقادة المدارس.

وعن فقرة "مؤشرات عامة حول رضا المعلمين عن مهنة التعليم" تضمنت الآتي:- مؤشرات مضطربة حول الرضا الوظيفي لدى المعلمين؛ حيث أشارت النتائج في المملكة إلى ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي العام لدى المعلمين (84.6%) والمعلمات (89.4%).

وبحسب هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ حول جاذبية مهنة التدريس، قال 43.4% من المعلمين و59.4% من المعلمات في المملكة إن مهنة التدريس تحظى باحترام من قبل المجتمع، مقابل 36% من المعلمين و31.8% من المعلمات في "تالس"، وتساءل 53.5% من المعلمين و50.6% من المعلمات ما إذا كان الأفضل لهم لو عملوا في مجال غير التعليم، مقابل 36.3% من المعلمين و 34.4% من المعلمات في "تالس".

وأبدى 27.5% من المعلمين و24.5% من المعلمات ندمهم على اختيار مهنة التدريس، وتعد النسب مرتفعة نسبياً مقارنة بـ 11.2% من المعلمين و9.9% من المعلمات في "تالس".

وقال 63% من المعلمين و66.8% من المعلمات إن مهنة التعليم ستظل خيارهم الأول في حال إتاحة فرصة الاختيار لهم مرة أخرى.

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