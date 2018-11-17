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"فيصل بن مشعل" يوجِّه بتشكيل لجان لحصر أضرار السيول بالقصيم

متحدث الإمارة: يجب إحضار ما يثبت وقوع ضرر والتوجُّه لمقر اللجنة

وجَّه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتشكيل ثلاث لجان ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار مؤخرًا على مدينة بريدة والمراكز التابعة لها، التي نتج منها أضرار مادية في عدد من المساكن والمركبات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا في حالة "غدق"، وكذلك بعض الحوادث، وحالة وفاة واحدة. وهي أبرز الحالات المطرية في هذا الموسم التي لم تشهدها المنطقة في السنين الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن بن محمد السعيد أن توجيه أمير منطقة القصيم نص على أن تبدأ اللجان المرحلة الأولى من العمل باستقبال المتضررين، وتسجيل بياناتهم بدءًا من اليوم السبت، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ولمدة عشرين يومًا قادمة.

وأشار إلى أن فترة عمل اللجان صباحية ومسائية بقصد إعطاء فرصة للمتضررين من الموظفين المرتبطين بدوام صباحي.

وإمارة المنطقة تهيب بالمواطنين كافة إلى التقدم خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت، وصورة فوتوغرافية، توضح مكان الضرر، ورقم لوحة السيارة بالنسبة للسيارات المتضررة مع أوراق ملكيتها.

وأوضح "السعيد" أن المواطنين المتضررين في محافظات ومراكز المنطقة عليهم التقدم لمقر المحافظة التابع لها المركز بشكل مباشر لوجود لجان مشكَّلة لحصر الأضرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن مشعل" يوجِّه بتشكيل لجان لحصر أضرار السيول بالقصيم
سبق

وجَّه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتشكيل ثلاث لجان ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار مؤخرًا على مدينة بريدة والمراكز التابعة لها، التي نتج منها أضرار مادية في عدد من المساكن والمركبات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا في حالة "غدق"، وكذلك بعض الحوادث، وحالة وفاة واحدة. وهي أبرز الحالات المطرية في هذا الموسم التي لم تشهدها المنطقة في السنين الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن بن محمد السعيد أن توجيه أمير منطقة القصيم نص على أن تبدأ اللجان المرحلة الأولى من العمل باستقبال المتضررين، وتسجيل بياناتهم بدءًا من اليوم السبت، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ولمدة عشرين يومًا قادمة.

وأشار إلى أن فترة عمل اللجان صباحية ومسائية بقصد إعطاء فرصة للمتضررين من الموظفين المرتبطين بدوام صباحي.

وإمارة المنطقة تهيب بالمواطنين كافة إلى التقدم خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت، وصورة فوتوغرافية، توضح مكان الضرر، ورقم لوحة السيارة بالنسبة للسيارات المتضررة مع أوراق ملكيتها.

وأوضح "السعيد" أن المواطنين المتضررين في محافظات ومراكز المنطقة عليهم التقدم لمقر المحافظة التابع لها المركز بشكل مباشر لوجود لجان مشكَّلة لحصر الأضرار.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
10:10 PM

"فيصل بن مشعل" يوجِّه بتشكيل لجان لحصر أضرار السيول بالقصيم

متحدث الإمارة: يجب إحضار ما يثبت وقوع ضرر والتوجُّه لمقر اللجنة

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بدر العتيبي - القصيم
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وجَّه أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بتشكيل ثلاث لجان ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار مؤخرًا على مدينة بريدة والمراكز التابعة لها، التي نتج منها أضرار مادية في عدد من المساكن والمركبات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا في حالة "غدق"، وكذلك بعض الحوادث، وحالة وفاة واحدة. وهي أبرز الحالات المطرية في هذا الموسم التي لم تشهدها المنطقة في السنين الأخيرة.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم عبدالرحمن بن محمد السعيد أن توجيه أمير منطقة القصيم نص على أن تبدأ اللجان المرحلة الأولى من العمل باستقبال المتضررين، وتسجيل بياناتهم بدءًا من اليوم السبت، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة، ولمدة عشرين يومًا قادمة.

وأشار إلى أن فترة عمل اللجان صباحية ومسائية بقصد إعطاء فرصة للمتضررين من الموظفين المرتبطين بدوام صباحي.

وإمارة المنطقة تهيب بالمواطنين كافة إلى التقدم خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت، وصورة فوتوغرافية، توضح مكان الضرر، ورقم لوحة السيارة بالنسبة للسيارات المتضررة مع أوراق ملكيتها.

وأوضح "السعيد" أن المواطنين المتضررين في محافظات ومراكز المنطقة عليهم التقدم لمقر المحافظة التابع لها المركز بشكل مباشر لوجود لجان مشكَّلة لحصر الأضرار.

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