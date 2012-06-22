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"تعليم تبوك" يودع قرابة 12 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

لبند النظافة 4 أشهر.. و"العمري" ثمن دعم القيادة السخي للتعليم

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) لأربعة أشهر في مدارس المنطقة بمبلغ (11.750.400) أحد عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وثمّن العمري رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، منوهاً بالمتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.

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"تعليم تبوك" يودع قرابة 12 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) لأربعة أشهر في مدارس المنطقة بمبلغ (11.750.400) أحد عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وثمّن العمري رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، منوهاً بالمتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:25 PM

"تعليم تبوك" يودع قرابة 12 مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس المنطقة

لبند النظافة 4 أشهر.. و"العمري" ثمن دعم القيادة السخي للتعليم

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بدر الجبل - تبوك
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري إيداع مبالغ الميزانية التشغيلية (بند النظافة) لأربعة أشهر في مدارس المنطقة بمبلغ (11.750.400) أحد عشر مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف وأربعمائة ريال، استعداداً للعام الدراسي المقبل.

وثمّن العمري رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، منوهاً بالمتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معربًا عن شكره لوزير التعليم ومسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

وأوضح مدير الشؤون المالية بتعليم تبوك عبدالله بن ظاهر البلوي، أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة عبر نظام الصرف السريع.

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