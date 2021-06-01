النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل

على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق

صعدت أسعار النفط وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولاراً للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف "أوبك+" هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجّلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجّل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وقال كوميرتس بنك "على الرغم من القيود على الحركة التي ما زالت سارية، فإن الطلب على النفط يتعافى بشكل نشط حول العالم".

وأبلغ مصدران من "أوبك+" رويترز، أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند نحو ستة ملايين برميل يومياً.

واجتمعت اللجنة، اليوم، لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل
سبق

صعدت أسعار النفط وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولاراً للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف "أوبك+" هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجّلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجّل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وقال كوميرتس بنك "على الرغم من القيود على الحركة التي ما زالت سارية، فإن الطلب على النفط يتعافى بشكل نشط حول العالم".

وأبلغ مصدران من "أوبك+" رويترز، أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند نحو ستة ملايين برميل يومياً.

واجتمعت اللجنة، اليوم، لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
08:52 AM

مع تحسن توقعات الطلب.. النفط يقترب من 70 دولاراً للبرميل

على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
657

صعدت أسعار النفط وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولاراً للبرميل مع تنامي التفاؤل بأن الطلب على الوقود سيرتفع في الربع الثالث من العام، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف "أوبك+" هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.

وكانت التعاملات خفيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب عطلة عامة في البلدين.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 60 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتسجّل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل، متراجعة من أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 69.82 دولار.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" صعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 59 سنتاً، أو 0.9 بالمئة، لتغلق عند 66.91 دولار للبرميل بعد أن سجّلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 67.26 دولار.

وسجّل الخامان القياسيان كلاهما ثاني شهر من المكاسب.

ويتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض على الرغم من العودة المحتملة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وقال كوميرتس بنك "على الرغم من القيود على الحركة التي ما زالت سارية، فإن الطلب على النفط يتعافى بشكل نشط حول العالم".

وأبلغ مصدران من "أوبك+" رويترز، أن اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 دون تغيير عند نحو ستة ملايين برميل يومياً.

واجتمعت اللجنة، اليوم، لتقييم العوامل الأساسية للسوق قبيل اجتماع وزاري الثلاثاء لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,221
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,778
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,462

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان
خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

خالد الفيصل.. يا شبلاً من ذاك الأسد

عبدالعزيز بن ذياب
إخوان الإخوان

إخوان الإخوان

مها الجبر
شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

شاموسكا والمدلج وتفاريس..!!

محمد الصيعري
وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

وزارة التعليم وجرعتها الثالثة

جمعان الكرت
ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

ارتفاع الأسعار يهدِّد بإفشال الموسم السياحي

علي آل شرمة
هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة