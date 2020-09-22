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مصدر مسؤول بوزارة الداخلية: صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا من داخل المملكة بداية من 17 صفر 1442هـ

في غياب مؤشرات إيجابية.. فرنسا تضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

﻿امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الثلاثاء أن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني معقول؛ وذلك لانتشال البلد من أزمة عميقة.

وأضاف المصدر بأن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد، لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ "رويترز".

وبيّن أن فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول.

من ناحيته، أوضح مصدر آخر مطلع على عملية تشكيل الحكومة أن الجميع منتظر، ولا أحد يعتقد أن المبادرة الفرنسية انتهت.

ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد، لكن ليست هناك مؤشرات على اقتراب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.

وما زالت ميليشيا حزب الله وحركة أمل تصران على اختيار وزير المالية، وإلا لن تشاركا في الحكومة، وهي خطوة ستعني على الأرجح عرقلة أي سياسات حكومية بمجرد إرسالها إلى البرلمان.

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في غياب مؤشرات إيجابية.. فرنسا تضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة
سبق

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الثلاثاء أن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني معقول؛ وذلك لانتشال البلد من أزمة عميقة.

وأضاف المصدر بأن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد، لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ "رويترز".

وبيّن أن فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول.

من ناحيته، أوضح مصدر آخر مطلع على عملية تشكيل الحكومة أن الجميع منتظر، ولا أحد يعتقد أن المبادرة الفرنسية انتهت.

ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد، لكن ليست هناك مؤشرات على اقتراب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.

وما زالت ميليشيا حزب الله وحركة أمل تصران على اختيار وزير المالية، وإلا لن تشاركا في الحكومة، وهي خطوة ستعني على الأرجح عرقلة أي سياسات حكومية بمجرد إرسالها إلى البرلمان.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
10:27 PM

في غياب مؤشرات إيجابية.. فرنسا تضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل الحكومة

﻿امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي اليوم الثلاثاء أن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في إطار زمني معقول؛ وذلك لانتشال البلد من أزمة عميقة.

وأضاف المصدر بأن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد، لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات، وفقًا لـ "رويترز".

وبيّن أن فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول.

من ناحيته، أوضح مصدر آخر مطلع على عملية تشكيل الحكومة أن الجميع منتظر، ولا أحد يعتقد أن المبادرة الفرنسية انتهت.

ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد، وإعادة بناء الاقتصاد، لكن ليست هناك مؤشرات على اقتراب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من تشكيل حكومة.

وما زالت ميليشيا حزب الله وحركة أمل تصران على اختيار وزير المالية، وإلا لن تشاركا في الحكومة، وهي خطوة ستعني على الأرجح عرقلة أي سياسات حكومية بمجرد إرسالها إلى البرلمان.

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