النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:47 AM

كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
92

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.

وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,790
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,164
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,845

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة