كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.
وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.
كوريا الجنوبية
فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-03
سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.
وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:47 AM
كوريا الجنوبية: تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11 ألفًا و590 إصابة.
وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها.