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رئيس الجسر العربي لحقوق الإنسان: قرار المملكة بخصوص الحج صائب وحكيم

أكّد أنه يأتي حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظلّ استمرار جائحة كورونا

أشاد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال الدكتور "شموط": هذا القرار صائب وحكيم وجاء حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا في أكثر من (180) دولة حول العالم، وخطورة تفشّي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًّا.

وثمّن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعمًا للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.

حج 1441هـ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الجسر العربي لحقوق الإنسان: قرار المملكة بخصوص الحج صائب وحكيم
سبق

أشاد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال الدكتور "شموط": هذا القرار صائب وحكيم وجاء حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا في أكثر من (180) دولة حول العالم، وخطورة تفشّي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًّا.

وثمّن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعمًا للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
04:33 PM
اخر تعديل
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
05:49 PM

رئيس الجسر العربي لحقوق الإنسان: قرار المملكة بخصوص الحج صائب وحكيم

أكّد أنه يأتي حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظلّ استمرار جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، بقرار المملكة العربية السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وقال الدكتور "شموط": هذا القرار صائب وحكيم وجاء حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل استمرار جائحة كورونا في أكثر من (180) دولة حول العالم، وخطورة تفشّي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، واستمرار زيادة معدل الإصابات عالميًّا.

وثمّن رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لسلامة ضيوف الرحمن، والتي تأتي انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، ودعمًا للجهود الدولية في محاصرة انتشار جائحة كورونا.

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