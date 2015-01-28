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البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا من الهند

اللقاح سيكون مجانيًا للمواطنين والمقيمين

قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

ووفق رويترز أضافت أن اللقاح سيكون مجانيًا للمواطنين والمقيمين، وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضًا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين " اللقاح .

البحرين فيروس كورونا الجديد

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البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا من الهند
سبق

قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

ووفق رويترز أضافت أن اللقاح سيكون مجانيًا للمواطنين والمقيمين، وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضًا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين " اللقاح .

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
02:55 PM

البحرين تتسلم أول شحنة من لقاح أسترازينيكا من الهند

اللقاح سيكون مجانيًا للمواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل الإعلام البحرينية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة تلقت أول شحنة من لقاح أوكسفورد - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

ووفق رويترز أضافت أن اللقاح سيكون مجانيًا للمواطنين والمقيمين، وشكر ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، وهو أيضًا رئيس الوزراء، على تويتر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على "جهود التنسيق المشترك لتأمين استلام البحرين " اللقاح .

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