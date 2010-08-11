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فيتوريا: أثق باللاعبين.. سنسجل ونعوض الغيابات

قبل مواجهة الوحدة في إياب دور الـ16 الآسيوي

أكد روي فيتوريا مدرب فريق النصر؛ صعوبة مباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الصحفي: "سنلعب أمام خصم قوي تعادلنا معه في مباراة الذهاب، ولكن لن تكون نتيجتها عائقاً لنا".

وأضاف: المباراة لا زالت في أيدينا، وواثق بأننا سنكون الأفضل.

وزاد متحدثاً عن مباراة الغد: "لا توجد أفضلية لفريق على الآخر، ولدينا الثقة في قدرة اللاعبين على التسجيل في المباراة والظهور بشكل جيد وتعويض الغيابات".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فيتوريا: أثق باللاعبين.. سنسجل ونعوض الغيابات
سبق

أكد روي فيتوريا مدرب فريق النصر؛ صعوبة مباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الصحفي: "سنلعب أمام خصم قوي تعادلنا معه في مباراة الذهاب، ولكن لن تكون نتيجتها عائقاً لنا".

وأضاف: المباراة لا زالت في أيدينا، وواثق بأننا سنكون الأفضل.

وزاد متحدثاً عن مباراة الغد: "لا توجد أفضلية لفريق على الآخر، ولدينا الثقة في قدرة اللاعبين على التسجيل في المباراة والظهور بشكل جيد وتعويض الغيابات".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
06:55 PM

فيتوريا: أثق باللاعبين.. سنسجل ونعوض الغيابات

قبل مواجهة الوحدة في إياب دور الـ16 الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد روي فيتوريا مدرب فريق النصر؛ صعوبة مباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الصحفي: "سنلعب أمام خصم قوي تعادلنا معه في مباراة الذهاب، ولكن لن تكون نتيجتها عائقاً لنا".

وأضاف: المباراة لا زالت في أيدينا، وواثق بأننا سنكون الأفضل.

وزاد متحدثاً عن مباراة الغد: "لا توجد أفضلية لفريق على الآخر، ولدينا الثقة في قدرة اللاعبين على التسجيل في المباراة والظهور بشكل جيد وتعويض الغيابات".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

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