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إدارة النصر عبر بيان: نرفض الإساءة لكل من تشرف بخدمة النادي

أعلنت إدارة نادي النصر رفضها بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ومطالبًا في الوقت ذاته الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف.

وجاء ذلك من خلال بيان إعلامي نشره النادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "يشدد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة صفوان بن سليمان السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء مثمنًا جهودهم المبذولة في ذلك.

وتابع البيان كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البيان يرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ويدعو مجلس إدارة النادي إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة بإذن الله.

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إدارة النصر عبر بيان: نرفض الإساءة لكل من تشرف بخدمة النادي
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر رفضها بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ومطالبًا في الوقت ذاته الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف.

وجاء ذلك من خلال بيان إعلامي نشره النادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "يشدد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة صفوان بن سليمان السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء مثمنًا جهودهم المبذولة في ذلك.

وتابع البيان كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البيان يرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ويدعو مجلس إدارة النادي إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة بإذن الله.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
01:11 AM

إدارة النصر عبر بيان: نرفض الإساءة لكل من تشرف بخدمة النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر رفضها بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ومطالبًا في الوقت ذاته الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف.

وجاء ذلك من خلال بيان إعلامي نشره النادي على حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيه: "يشدد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة صفوان بن سليمان السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء مثمنًا جهودهم المبذولة في ذلك.

وتابع البيان كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارته، والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البيان يرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحًا كان أو تصريحًا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ويدعو مجلس إدارة النادي إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف والذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدًا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة بإذن الله.

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