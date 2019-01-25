النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهر بمتسترين زاولا نشاط تجارة التجزئة في المواد الغذائية

كلنا أمانة!

عنوان مقالتي اليوم (كلنا أمانة) هو اقتباس من المبادرة التي أطلقتها أمانة الطائف، وطالبت من خلالها بمشاركة المواطنين والمقيمين في تطوير الأعمال والخدمات البلدية، وذلك بطرح ملاحظاتهم وأفكارهم ورؤاهم التطويرية والإبداعية للخدمات التي تقدمها في البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامةوالبيئة وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات المقامة.

لقد لاحظت أن هناك تفاعلاً كبيرًا لهذه الدعوة، وقد أبدى عدد من المواطنين من خلال مشاركتهم نقدًا لكثير من خدمات الأمانة، جاء في طليعتها سوء السفلتة داخل المدينة وخارجها، خاصة الأحياء البعيدة عن الزيارات الرسمية التي أصبحت شوارعها حُفرًا ومطبات و"عقوم" لمنع السرعة والتفحيط، حتى أن بعض ميكانيكيي السيارات يوصون عند شراء سيارة مستعملة بأخذ جولة في أحياء الطائف لمعرفة إذا كان هيكل السيارة جيدًا أم لا؛ فزلزال الأسفلت كفيلٌ بإظهار كل عيوبها. لقد لاحظنا عند زيارتنا لمدينتَي مكة المكرمة وجدة اختفاء أصوات هياكل سياراتنا، وعند عودتنا إلى الطائف، وبعد تجاوز مركز تفتيش الهدا، بدأ العزف من كل جزء من السيارة، حتى أن البعض ساوره الشك بأن هناك تعاونًا بين الأمانةوورش السيارات التي تكتظ بعشرات السيارات لإصلاح المساعدات والأذرعة والمقصات وترصيص الإطارات، وغيرها من الأعطال التي تسببها شوارع رديئة السفلتة.

لقد لاحظنا تفاعلاً كبيرًا للمواطنين مع المبادرة،لكنهم غير راضين عما تقدمه الأمانة والبلديات الفرعية؛ فالغالبية يشتكون من سوء النظافة، وآخرون يطالبون بإيصال الخدمات من سفلتة وإنارة للأحياء الجديدة شرق وشمال الطائف.ولقد أثنى البعض على البادرة، بينما آخرون شككوا في مدى فاعليتها، واعتبروا ذلك مجرد دعاية فقط؛ فقد قامت الأمانة في وقت سابق باستحداث موقع في "واتس آب"، وقُدمت فيه العديد من الملاحظات والشكاوى، ولم يُلتفت إليها.. وخوفهم من أن يتم في هذه المبادرة إهمال المقترحات والشكاوى التي دوَّنها المشاركون.

وأخيرًا، فإننا نأمل من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل أن يتولى الإشراف بنفسه على المطالب والمقترحات، والتفاعل معها؛ حتى يجد المتعاون اهتمامًا لآرائه ومقترحاته؛ فيزداد التفاعل بين المواطن والمسؤول لما فيه المصلحة العامة، ولما يخدم الطائف وأهلها.

الرئيسية/ المملكة

اعلان
كلنا أمانة!
سبق

عنوان مقالتي اليوم (كلنا أمانة) هو اقتباس من المبادرة التي أطلقتها أمانة الطائف، وطالبت من خلالها بمشاركة المواطنين والمقيمين في تطوير الأعمال والخدمات البلدية، وذلك بطرح ملاحظاتهم وأفكارهم ورؤاهم التطويرية والإبداعية للخدمات التي تقدمها في البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامةوالبيئة وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات المقامة.

لقد لاحظت أن هناك تفاعلاً كبيرًا لهذه الدعوة، وقد أبدى عدد من المواطنين من خلال مشاركتهم نقدًا لكثير من خدمات الأمانة، جاء في طليعتها سوء السفلتة داخل المدينة وخارجها، خاصة الأحياء البعيدة عن الزيارات الرسمية التي أصبحت شوارعها حُفرًا ومطبات و"عقوم" لمنع السرعة والتفحيط، حتى أن بعض ميكانيكيي السيارات يوصون عند شراء سيارة مستعملة بأخذ جولة في أحياء الطائف لمعرفة إذا كان هيكل السيارة جيدًا أم لا؛ فزلزال الأسفلت كفيلٌ بإظهار كل عيوبها. لقد لاحظنا عند زيارتنا لمدينتَي مكة المكرمة وجدة اختفاء أصوات هياكل سياراتنا، وعند عودتنا إلى الطائف، وبعد تجاوز مركز تفتيش الهدا، بدأ العزف من كل جزء من السيارة، حتى أن البعض ساوره الشك بأن هناك تعاونًا بين الأمانةوورش السيارات التي تكتظ بعشرات السيارات لإصلاح المساعدات والأذرعة والمقصات وترصيص الإطارات، وغيرها من الأعطال التي تسببها شوارع رديئة السفلتة.

لقد لاحظنا تفاعلاً كبيرًا للمواطنين مع المبادرة،لكنهم غير راضين عما تقدمه الأمانة والبلديات الفرعية؛ فالغالبية يشتكون من سوء النظافة، وآخرون يطالبون بإيصال الخدمات من سفلتة وإنارة للأحياء الجديدة شرق وشمال الطائف.ولقد أثنى البعض على البادرة، بينما آخرون شككوا في مدى فاعليتها، واعتبروا ذلك مجرد دعاية فقط؛ فقد قامت الأمانة في وقت سابق باستحداث موقع في "واتس آب"، وقُدمت فيه العديد من الملاحظات والشكاوى، ولم يُلتفت إليها.. وخوفهم من أن يتم في هذه المبادرة إهمال المقترحات والشكاوى التي دوَّنها المشاركون.

وأخيرًا، فإننا نأمل من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل أن يتولى الإشراف بنفسه على المطالب والمقترحات، والتفاعل معها؛ حتى يجد المتعاون اهتمامًا لآرائه ومقترحاته؛ فيزداد التفاعل بين المواطن والمسؤول لما فيه المصلحة العامة، ولما يخدم الطائف وأهلها.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
08:45 PM

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي - الرياض
A A A
0
20

عنوان مقالتي اليوم (كلنا أمانة) هو اقتباس من المبادرة التي أطلقتها أمانة الطائف، وطالبت من خلالها بمشاركة المواطنين والمقيمين في تطوير الأعمال والخدمات البلدية، وذلك بطرح ملاحظاتهم وأفكارهم ورؤاهم التطويرية والإبداعية للخدمات التي تقدمها في البنية التحتية والمرافق العامة والصحة العامةوالبيئة وأسواق النفع العام والتعديات والفعاليات المقامة.

لقد لاحظت أن هناك تفاعلاً كبيرًا لهذه الدعوة، وقد أبدى عدد من المواطنين من خلال مشاركتهم نقدًا لكثير من خدمات الأمانة، جاء في طليعتها سوء السفلتة داخل المدينة وخارجها، خاصة الأحياء البعيدة عن الزيارات الرسمية التي أصبحت شوارعها حُفرًا ومطبات و"عقوم" لمنع السرعة والتفحيط، حتى أن بعض ميكانيكيي السيارات يوصون عند شراء سيارة مستعملة بأخذ جولة في أحياء الطائف لمعرفة إذا كان هيكل السيارة جيدًا أم لا؛ فزلزال الأسفلت كفيلٌ بإظهار كل عيوبها. لقد لاحظنا عند زيارتنا لمدينتَي مكة المكرمة وجدة اختفاء أصوات هياكل سياراتنا، وعند عودتنا إلى الطائف، وبعد تجاوز مركز تفتيش الهدا، بدأ العزف من كل جزء من السيارة، حتى أن البعض ساوره الشك بأن هناك تعاونًا بين الأمانةوورش السيارات التي تكتظ بعشرات السيارات لإصلاح المساعدات والأذرعة والمقصات وترصيص الإطارات، وغيرها من الأعطال التي تسببها شوارع رديئة السفلتة.

لقد لاحظنا تفاعلاً كبيرًا للمواطنين مع المبادرة،لكنهم غير راضين عما تقدمه الأمانة والبلديات الفرعية؛ فالغالبية يشتكون من سوء النظافة، وآخرون يطالبون بإيصال الخدمات من سفلتة وإنارة للأحياء الجديدة شرق وشمال الطائف.ولقد أثنى البعض على البادرة، بينما آخرون شككوا في مدى فاعليتها، واعتبروا ذلك مجرد دعاية فقط؛ فقد قامت الأمانة في وقت سابق باستحداث موقع في "واتس آب"، وقُدمت فيه العديد من الملاحظات والشكاوى، ولم يُلتفت إليها.. وخوفهم من أن يتم في هذه المبادرة إهمال المقترحات والشكاوى التي دوَّنها المشاركون.

وأخيرًا، فإننا نأمل من أمين الطائف المهندس محمد آل هميل أن يتولى الإشراف بنفسه على المطالب والمقترحات، والتفاعل معها؛ حتى يجد المتعاون اهتمامًا لآرائه ومقترحاته؛ فيزداد التفاعل بين المواطن والمسؤول لما فيه المصلحة العامة، ولما يخدم الطائف وأهلها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,790
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,463
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,575

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة