بادرت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، ضمن جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى 1441/8/18هـ، بالكثير من الإجراءات والمشاريع والبرامج التي استهدفت المسجلين بالجمعية والمتضررين من منع التجول بأحياء مكة. بدأت الجمعية في بداية الأزمة بتخفيض حضور الموظفين وتفعيل نظام العمل عن بعد، ووجهت المراجعين والمستفيدين للاستفادة من خدمات الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ووسائل التواصل المتعددة. كما قدمت "بر الشرائع" الكثير من المساعدات الغذائية والمالية والإغاثية، حيث وزعت ضمن مشروع سقيا الماء 26 ألف عبوة، وكذلك مواد غذائية تمثلت في 920 سلة و300 كرتون تمر. كما وزعت الجمعية بالتعاون مع أحد المطاعم، أكثر من 3 آلاف وجبة، ودعمت ما يقارب 37 أسرة بإجمالي 44.500 ريال، كذلك وفرت مستلزمات طبية بتكلفة بلغت 30.800 ريال. وشملت المساعدات أحياء ومخططات الشرائع، والراشدية، وشرائع المجاهدين، والعسيلة، والخضراء, والمعيصم، وأجياد، ووادي بني عمير، والبجيدي، ووادي نخلة. وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة والأحياء المتضررة تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

"بر الشرائع" تدعم الأسر المحتاجة بـ44 ألف ريال وتوزع أكثر من 920 سلة غذائية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14 بادرت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، ضمن جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى 1441/8/18هـ، بالكثير من الإجراءات والمشاريع والبرامج التي استهدفت المسجلين بالجمعية والمتضررين من منع التجول بأحياء مكة.



بدأت الجمعية في بداية الأزمة بتخفيض حضور الموظفين وتفعيل نظام العمل عن بعد، ووجهت المراجعين والمستفيدين للاستفادة من خدمات الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ووسائل التواصل المتعددة.



كما قدمت "بر الشرائع" الكثير من المساعدات الغذائية والمالية والإغاثية، حيث وزعت ضمن مشروع سقيا الماء 26 ألف عبوة، وكذلك مواد غذائية تمثلت في 920 سلة و300 كرتون تمر.



كما وزعت الجمعية بالتعاون مع أحد المطاعم، أكثر من 3 آلاف وجبة، ودعمت ما يقارب 37 أسرة بإجمالي 44.500 ريال، كذلك وفرت مستلزمات طبية بتكلفة بلغت 30.800 ريال.



وشملت المساعدات أحياء ومخططات الشرائع، والراشدية، وشرائع المجاهدين، والعسيلة، والخضراء, والمعيصم، وأجياد، ووادي بني عمير، والبجيدي، ووادي نخلة.



وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة والأحياء المتضررة تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441 07:57 PM

"بر الشرائع" تدعم الأسر المحتاجة بـ44 ألف ريال وتوزع أكثر من 920 سلة غذائية وزعت 3 آلاف وجبة و26 ألف عبوة ماء ومستلزمات طبية بقيمة 30 ألف ريال





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بادرت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة، ضمن جهودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا منذ بداية الأزمة حتى 1441/8/18هـ، بالكثير من الإجراءات والمشاريع والبرامج التي استهدفت المسجلين بالجمعية والمتضررين من منع التجول بأحياء مكة.



بدأت الجمعية في بداية الأزمة بتخفيض حضور الموظفين وتفعيل نظام العمل عن بعد، ووجهت المراجعين والمستفيدين للاستفادة من خدمات الجمعية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي ووسائل التواصل المتعددة.



كما قدمت "بر الشرائع" الكثير من المساعدات الغذائية والمالية والإغاثية، حيث وزعت ضمن مشروع سقيا الماء 26 ألف عبوة، وكذلك مواد غذائية تمثلت في 920 سلة و300 كرتون تمر.



كما وزعت الجمعية بالتعاون مع أحد المطاعم، أكثر من 3 آلاف وجبة، ودعمت ما يقارب 37 أسرة بإجمالي 44.500 ريال، كذلك وفرت مستلزمات طبية بتكلفة بلغت 30.800 ريال.



وشملت المساعدات أحياء ومخططات الشرائع، والراشدية، وشرائع المجاهدين، والعسيلة، والخضراء, والمعيصم، وأجياد، ووادي بني عمير، والبجيدي، ووادي نخلة.



وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة والأحياء المتضررة تحت إشراف مركز التنمية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتكاملاً مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.