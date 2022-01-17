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بهدف حمدالله.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه العدالة بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من البطولة.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط غياب الفاعلية في الميدان عدا فرصة خطرة لفريق النصر أهدرها امرابط عند الدقيقة ١١ من زمن الشوط بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة وترتطم في الحارس.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة ٥١ تمكن حمدالله من تحقيق هدف التقدم لفريق النصر بعد تلقيه لكرة عكسية أمام المرمى أكملها في الشباك وبهذا الهدف عبر النصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

كأس الملك النصر العدالة ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الأحساء

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف حمدالله.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك
سبق

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه العدالة بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من البطولة.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط غياب الفاعلية في الميدان عدا فرصة خطرة لفريق النصر أهدرها امرابط عند الدقيقة ١١ من زمن الشوط بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة وترتطم في الحارس.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة ٥١ تمكن حمدالله من تحقيق هدف التقدم لفريق النصر بعد تلقيه لكرة عكسية أمام المرمى أكملها في الشباك وبهذا الهدف عبر النصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
08:16 PM

بهدف حمدالله.. النصر يتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
5
1,719

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه العدالة بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن دور الثمانية من البطولة.

أنهى الفريقان زمن الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط غياب الفاعلية في الميدان عدا فرصة خطرة لفريق النصر أهدرها امرابط عند الدقيقة ١١ من زمن الشوط بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسدد الكرة وترتطم في الحارس.

وفي زمن الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة ٥١ تمكن حمدالله من تحقيق هدف التقدم لفريق النصر بعد تلقيه لكرة عكسية أمام المرمى أكملها في الشباك وبهذا الهدف عبر النصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

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