وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.

‬ ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك.

"الغذاء والدواء" تحدد ضوابط استخدام منتجات التجميل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-18 ‬ ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك. وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 03:18 PM

"الغذاء والدواء" تحدد ضوابط استخدام منتجات التجميل من بينها عدم وجود منتجات مجهولة المصدر والمكونات





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‬ ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه وقبل استخدامك لمنتجات التجميل يجب التأكد من تحقق الشروط التي تضمن سلامتها لك.

وقالت: يجب التحقق من إدراج المنتج لدى الهيئة، وعدم استخدام منتجات مجهولة المصدر والمكونات، والتحقق من صلاحية المنتج قبل استخدامه، وتخزين المنتجات حسب التعليمات المذكورة على العبوة.