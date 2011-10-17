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"فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021

شاركت الجمعية الفلكية بجدة في فعالية "الليلة الدولية لرصد القمر" مساء اليوم. وهو حدث سنوي، يهدف لتشجيع المجتمع من الفئات العمرية كافة على رصد القمر، واكتساب المزيد من المعلومات عن أقرب جار سماوي بالنسبة للأرض، كما يوفر فرصًا للتعرف على علوم القمر واستكشافه، ومراقبة الأجرام السماوية.

ويتشارك كل عام سكان العالم هذا الحدث من خلال الأنشطة المختلفة المتعلقة بالقمر، لكن لا يوجد موضوع محدد؛ إذ يمكن رصد القمر بالوسائل المتاحة كافة، ابتداء من العين المجردة مرورًا بالمنظار ثنائي العينية، وانتهاء باستخدام التلسكوبات أو التقاط الصور.. فخلال هذا اليوم يكون القمر في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وصوله إلى مرحلة البدر المكتمل.

وتُستغل المناسبة في التعريف بالمناطق الداكنة المظلمة الناعمة التي تسمى "ماريا"، ومفردها "مير"، وهي كلمه لاتينية، تعني "بحر أو بحار"، وكل شخص قادر بسهولة على رؤية تلك الأجزاء المظلمة على القمر بالعين المجردة.

يُشار إلى أن النظرية السائدة تقول إن القمر تشكل عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، وتحطم؛ ما أنتج حلقة من البقايا، التي تكثفت في النهاية، وشكلت القمر، لكن مع مرور الوقت قد تظهر نظريات جديدة تتحدث عن أصل القمر.

جدير بالذكر أن الجمعية تشارك في هذه الفعالية منذ عام 2012. (فيديو 1) (فيديو 2) (فيديو 3)

الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021
سبق

شاركت الجمعية الفلكية بجدة في فعالية "الليلة الدولية لرصد القمر" مساء اليوم. وهو حدث سنوي، يهدف لتشجيع المجتمع من الفئات العمرية كافة على رصد القمر، واكتساب المزيد من المعلومات عن أقرب جار سماوي بالنسبة للأرض، كما يوفر فرصًا للتعرف على علوم القمر واستكشافه، ومراقبة الأجرام السماوية.

ويتشارك كل عام سكان العالم هذا الحدث من خلال الأنشطة المختلفة المتعلقة بالقمر، لكن لا يوجد موضوع محدد؛ إذ يمكن رصد القمر بالوسائل المتاحة كافة، ابتداء من العين المجردة مرورًا بالمنظار ثنائي العينية، وانتهاء باستخدام التلسكوبات أو التقاط الصور.. فخلال هذا اليوم يكون القمر في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وصوله إلى مرحلة البدر المكتمل.

وتُستغل المناسبة في التعريف بالمناطق الداكنة المظلمة الناعمة التي تسمى "ماريا"، ومفردها "مير"، وهي كلمه لاتينية، تعني "بحر أو بحار"، وكل شخص قادر بسهولة على رؤية تلك الأجزاء المظلمة على القمر بالعين المجردة.

يُشار إلى أن النظرية السائدة تقول إن القمر تشكل عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، وتحطم؛ ما أنتج حلقة من البقايا، التي تكثفت في النهاية، وشكلت القمر، لكن مع مرور الوقت قد تظهر نظريات جديدة تتحدث عن أصل القمر.

جدير بالذكر أن الجمعية تشارك في هذه الفعالية منذ عام 2012. (فيديو 1) (فيديو 2) (فيديو 3)

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
11:03 PM

"فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الجمعية الفلكية بجدة في فعالية "الليلة الدولية لرصد القمر" مساء اليوم. وهو حدث سنوي، يهدف لتشجيع المجتمع من الفئات العمرية كافة على رصد القمر، واكتساب المزيد من المعلومات عن أقرب جار سماوي بالنسبة للأرض، كما يوفر فرصًا للتعرف على علوم القمر واستكشافه، ومراقبة الأجرام السماوية.

ويتشارك كل عام سكان العالم هذا الحدث من خلال الأنشطة المختلفة المتعلقة بالقمر، لكن لا يوجد موضوع محدد؛ إذ يمكن رصد القمر بالوسائل المتاحة كافة، ابتداء من العين المجردة مرورًا بالمنظار ثنائي العينية، وانتهاء باستخدام التلسكوبات أو التقاط الصور.. فخلال هذا اليوم يكون القمر في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وصوله إلى مرحلة البدر المكتمل.

وتُستغل المناسبة في التعريف بالمناطق الداكنة المظلمة الناعمة التي تسمى "ماريا"، ومفردها "مير"، وهي كلمه لاتينية، تعني "بحر أو بحار"، وكل شخص قادر بسهولة على رؤية تلك الأجزاء المظلمة على القمر بالعين المجردة.

يُشار إلى أن النظرية السائدة تقول إن القمر تشكل عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، وتحطم؛ ما أنتج حلقة من البقايا، التي تكثفت في النهاية، وشكلت القمر، لكن مع مرور الوقت قد تظهر نظريات جديدة تتحدث عن أصل القمر.

جدير بالذكر أن الجمعية تشارك في هذه الفعالية منذ عام 2012. (فيديو 1) (فيديو 2) (فيديو 3)

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