"عبدالعزيز الوتيد" يحتفل بزفاف نجله "سلطان"

احتفلت أسرتا "الوتيد" و"اليحيى"، بزواج نجل رجل الأعمال عبدالعزيز بن عبدالرحمن الوتيد، الشاب "سلطان بن عبدالعزيز الوتيد"، من كريمة صالح بن عبدالعزيز اليحيى، وذلك في أجواء مبهجة.



حضر الحفل عدد من الوجهاء ورجال الأعمال وأقارب العروسين والأصدقاء، مع وافر التهنئة.