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"الداخلية": رفع قيود سفر المواطنين وفتح المنافذ بعد الأول من يناير 2021

"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة

قالت: سيكون السماح بشكل تدريجي وفق مستجدات جائحة كورونا

أكدت وزارة الداخلية، استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ، وذلك لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، وسيكون السماح بها تدريجيًا وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة فهد الغبيوي عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة
سبق

أكدت وزارة الداخلية، استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ، وذلك لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، وسيكون السماح بها تدريجيًا وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:32 PM
اخر تعديل
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
09:05 PM

"الداخلية": استثناء أداء العمرة من "رفع القيود" حتى إعداد خطة مستقلة

قالت: سيكون السماح بشكل تدريجي وفق مستجدات جائحة كورونا

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
0
11,221

أكدت وزارة الداخلية، استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ، وذلك لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، وسيكون السماح بها تدريجيًا وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية" أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

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