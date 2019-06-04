النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس "فلكية جدة": هلال عيد الفطر يزين السماء.. الليلة

يرصد بسهولة بالعين المجردة.. وفرصة مثالية للتصوير

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هلال عيد الفطر السعيد يزين سماء السعودية والمنطقة العربية منذ ما بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

وقال: مع الانتقال نحو بداية الليل يرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: سيكون هلال القمر قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاءً بضوء خافت.

وأردف "أبوزاهرة": ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع في الاقتران يوم الاثنين 3 يونيو في الساعة 01:01 بعد الظهر بتوقيت السعودية "10:01 صباحًا بتوقيت غرينتش".

وقال "أبوزاهرة": في مساء يوم غد الأربعاء 5 يونيو سيلاحظ أن القمر قد غير موقعه نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرًا، والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وأردف: بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل، وأيضًا سيكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليًا، مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس "فلكية جدة": هلال عيد الفطر يزين السماء.. الليلة
سبق

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هلال عيد الفطر السعيد يزين سماء السعودية والمنطقة العربية منذ ما بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

وقال: مع الانتقال نحو بداية الليل يرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: سيكون هلال القمر قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاءً بضوء خافت.

وأردف "أبوزاهرة": ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع في الاقتران يوم الاثنين 3 يونيو في الساعة 01:01 بعد الظهر بتوقيت السعودية "10:01 صباحًا بتوقيت غرينتش".

وقال "أبوزاهرة": في مساء يوم غد الأربعاء 5 يونيو سيلاحظ أن القمر قد غير موقعه نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرًا، والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وأردف: بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل، وأيضًا سيكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليًا، مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
04:49 PM

رئيس "فلكية جدة": هلال عيد الفطر يزين السماء.. الليلة

يرصد بسهولة بالعين المجردة.. وفرصة مثالية للتصوير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
10,905

أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن هلال عيد الفطر السعيد يزين سماء السعودية والمنطقة العربية منذ ما بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2019.

وقال: مع الانتقال نحو بداية الليل يرصد بسهولة بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي، وسيكون في حالة اقتران مع كوكب عطارد الذي سيقع إلى يمين القمر بالنسبة للراصد، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف: سيكون هلال القمر قد ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح عالياً ومرتفعاً في قبة السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر بنور الشمس مضاءً بضوء خافت.

وأردف "أبوزاهرة": ذلك الضوء الخافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وقع في الاقتران يوم الاثنين 3 يونيو في الساعة 01:01 بعد الظهر بتوقيت السعودية "10:01 صباحًا بتوقيت غرينتش".

وقال "أبوزاهرة": في مساء يوم غد الأربعاء 5 يونيو سيلاحظ أن القمر قد غير موقعه نتيجة لحركته في مداره حول الأرض وأصبح قرب كوكب المريخ في حالة اقتران.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية من المواقع خارج المدن نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لغروب القمر مبكرًا، والذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

وأردف: بمراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة سوف يزداد حجمه وهو في طريقه نحو البدر المكتمل، وأيضًا سيكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية حاليًا، مثل المشتري وزحل والعديد من النجوم البراقة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,134
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,281
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,904

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة