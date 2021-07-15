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"الدفاع المدني" يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية

"الحمادي": المفتشون يرصدون المواقع غير الملتزمة بالاشتراطات وتطبيق الأنظمة

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج؛ لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم.

وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.

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"الدفاع المدني" يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية
سبق

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج؛ لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم.

وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
12:04 AM

"الدفاع المدني" يكثف جولاته على مساكن ومخيمات الحجاج لتحقيق السلامة والحماية

"الحمادي": المفتشون يرصدون المواقع غير الملتزمة بالاشتراطات وتطبيق الأنظمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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كثفت المديرية العامة للدفاع المدني جولاتها الإشرافية الوقائية على مساكن ومخيمات الحجاج، ومواقع العاملين على خدمتهم في المشاعر والعاصمة المقدسة طوال موسم الحج؛ لتحقيق السلامة والحماية لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيق بيئة إقامة آمنة أثناء أداء نسكهم.

وأوضح متحدث المديرية العامة للدفاع المدني بالحج المقدم محمد الحمادي، أن المفتشين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الحج، للوقوف على المواقع والمخيمات كافة، والتأكد من تنفيذها الاشتراطات وإجراءات السلامة والحماية من الحريق، وإزالة مسببات الحوادث في حال رُصدت، وكذلك مخالفة المواقع غير الملتزمة باشتراطات الدفاع المدني وتطبيق الأنظمة بحقها.

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