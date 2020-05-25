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كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس

العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي 82985 حالة

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى يوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم؛ فيما بلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى يوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم؛ فيما بلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
08:51 AM

كورونا.. الصين تسجل 11 إصابة جديدة بالفيروس

العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي 82985 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي حتى يوم الأحد.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج، وكانت عشر من تلك الحالات في منغوليا الداخلية والحالة الأخرى في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وأعلنت اللجنة أيضًا عن 40 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض مقابل 36 حالة قبل يوم؛ فيما بلغ حتى الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في البر الرئيسي 82985 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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