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"سكني" يسلّم عدداً من الوحدات في مشروع "إسكان نجران"

تمّت الإجراءات بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية

سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة ضمن مشروع "إسكان نجران"، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية؛ بهدف تمكينها من تملّك المسكن الأول وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح برنامج "سكني" أن مشروع إسكان نجران يقع بحي الجامعة شرق مطار منطقة نجران على مساحة تتجاوز 1.2 مليون م2، ويضم المشروع 1061 فيلا سكنية، ويبعد موقع المشروع حوالي 35 كم شمال مدينة نجران ونحو 14 كم عن مطار نجران، ويتم بناؤه باستخدام أدوات بناء ذات جودة عالية ضمن عدة تصاميم ومساحات متنوعة تبدأ من 500م2 لمساحة الأرض ونحو 237م2 مساحة بناء الوحدات.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 100.449 أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو، منها 78.349 أسرة سكنت منازلها، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يوفرها البرنامج، كما يوفر البرنامج 223 مخططاً سكنياً تضم 180.537 أرضاً ضمن خيار الأراضي السكنية، وخيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، وأكثر من 143 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن 101 مشروع، إضافة إلى خيار البناء الذاتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني" يسلّم عدداً من الوحدات في مشروع "إسكان نجران"
سبق

سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة ضمن مشروع "إسكان نجران"، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية؛ بهدف تمكينها من تملّك المسكن الأول وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح برنامج "سكني" أن مشروع إسكان نجران يقع بحي الجامعة شرق مطار منطقة نجران على مساحة تتجاوز 1.2 مليون م2، ويضم المشروع 1061 فيلا سكنية، ويبعد موقع المشروع حوالي 35 كم شمال مدينة نجران ونحو 14 كم عن مطار نجران، ويتم بناؤه باستخدام أدوات بناء ذات جودة عالية ضمن عدة تصاميم ومساحات متنوعة تبدأ من 500م2 لمساحة الأرض ونحو 237م2 مساحة بناء الوحدات.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 100.449 أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو، منها 78.349 أسرة سكنت منازلها، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يوفرها البرنامج، كما يوفر البرنامج 223 مخططاً سكنياً تضم 180.537 أرضاً ضمن خيار الأراضي السكنية، وخيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، وأكثر من 143 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن 101 مشروع، إضافة إلى خيار البناء الذاتي.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:11 PM

"سكني" يسلّم عدداً من الوحدات في مشروع "إسكان نجران"

تمّت الإجراءات بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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سلّم برنامج "سكني" عدداً من الفلل السكنية الجاهزة ضمن مشروع "إسكان نجران"، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية؛ بهدف تمكينها من تملّك المسكن الأول وزيادة نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح برنامج "سكني" أن مشروع إسكان نجران يقع بحي الجامعة شرق مطار منطقة نجران على مساحة تتجاوز 1.2 مليون م2، ويضم المشروع 1061 فيلا سكنية، ويبعد موقع المشروع حوالي 35 كم شمال مدينة نجران ونحو 14 كم عن مطار نجران، ويتم بناؤه باستخدام أدوات بناء ذات جودة عالية ضمن عدة تصاميم ومساحات متنوعة تبدأ من 500م2 لمساحة الأرض ونحو 237م2 مساحة بناء الوحدات.

وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا" تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 100.449 أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو، منها 78.349 أسرة سكنت منازلها، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يوفرها البرنامج، كما يوفر البرنامج 223 مخططاً سكنياً تضم 180.537 أرضاً ضمن خيار الأراضي السكنية، وخيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، وأكثر من 143 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن 101 مشروع، إضافة إلى خيار البناء الذاتي.

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