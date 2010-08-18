النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العراق.. القبض على 3 "دواعش" يستهدفون أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، واعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى عصابات "داعش" الإرهابية وقيامهم باستهداف الأبراج الناقلة للكهرباء من أجل إشاعة الفوضى في الشارع العراقي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
العراق.. القبض على 3 "دواعش" يستهدفون أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى
سبق

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، واعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى عصابات "داعش" الإرهابية وقيامهم باستهداف الأبراج الناقلة للكهرباء من أجل إشاعة الفوضى في الشارع العراقي.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
04:34 PM

العراق.. القبض على 3 "دواعش" يستهدفون أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
822

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم، القبض على ثلاثة أشخاص متهمين باستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن القوات الأمنية ألقت القبض على الأشخاص الثلاثة، واعترفوا أثناء التحقيق بانتمائهم إلى عصابات "داعش" الإرهابية وقيامهم باستهداف الأبراج الناقلة للكهرباء من أجل إشاعة الفوضى في الشارع العراقي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,859
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,390
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,660
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,433

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة