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الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع عودة العمرة.. سيارات جولف لنقل المصابين

تكثيف الإجراءات الاحترازية للطواقم ورفع الجاهزية في 4 مراكز إسعافية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عن جاهزيتها لعودة العمرة.

وأكدت الهيئة أنه تم رفع جاهزية ٢٠ مركزًا إسعافيًا داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق السريعة، وكذلك تم الاستعداد ورفع الجاهزية في أربعة مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف.

ويعمل ٤٦ كادرًا صحيًا في ثلاث مناوبات على مدار ٢٤ ساعة، ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية، وسيارات جولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لكل الطواقم الإسعافية عند نقل المرضى والمصابين، كما تمنى الصحة والسلامة لجميع المعتمرين.

الهلال الأحمر المسجد الحرام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع عودة العمرة.. سيارات جولف لنقل المصابين
سبق

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عن جاهزيتها لعودة العمرة.

وأكدت الهيئة أنه تم رفع جاهزية ٢٠ مركزًا إسعافيًا داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق السريعة، وكذلك تم الاستعداد ورفع الجاهزية في أربعة مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف.

ويعمل ٤٦ كادرًا صحيًا في ثلاث مناوبات على مدار ٢٤ ساعة، ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية، وسيارات جولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لكل الطواقم الإسعافية عند نقل المرضى والمصابين، كما تمنى الصحة والسلامة لجميع المعتمرين.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
01:12 AM

الهلال الأحمر يرفع جاهزيته تزامنًا مع عودة العمرة.. سيارات جولف لنقل المصابين

تكثيف الإجراءات الاحترازية للطواقم ورفع الجاهزية في 4 مراكز إسعافية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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613

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عن جاهزيتها لعودة العمرة.

وأكدت الهيئة أنه تم رفع جاهزية ٢٠ مركزًا إسعافيًا داخل العاصمة المقدسة وعلى الطرق السريعة، وكذلك تم الاستعداد ورفع الجاهزية في أربعة مراكز إسعافية داخل الحرم المكي الشريف.

ويعمل ٤٦ كادرًا صحيًا في ثلاث مناوبات على مدار ٢٤ ساعة، ومجهزين بأحدث المعدات الإسعافية، وسيارات جولف صغيرة لنقل المرضى والمصابين.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه تم تكثيف الإجراءات الاحترازية لكل الطواقم الإسعافية عند نقل المرضى والمصابين، كما تمنى الصحة والسلامة لجميع المعتمرين.

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