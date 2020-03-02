طردت والدتها وخالفت.. أسرة تتهم مشرفة تربوية بالتنمر على طفلتها بجازان

"التعليم": وصلت شكوى ولي أمر الطالبة ويجري استكمال الإجراءات الرسمية

اتهمت أسرة بمنطقة جازان، مشرفة تربوية، بالتهجم والتنمر على ابنتها الطالبة، واحتجازها لمناقشتها، دون إبلاغ الأسرة أو إشعارها مسبقًا؛ مما تَسَبّب في تضرر الطالبة نفسيًّا لحدة حديث وسلوك المشرفة التي حضرت إلى المدرسة الأولى بصامطة.

وقال علي حكمي (عم الطالبة) لـ"سبق": إن المشرفة احتجزت الطالبة الطفلة في غرفة بهدف النقاش؛ ولكن تَحَوّل ذلك النقاش إلى تهجم وتنمر لفظي ضد الطالبة، ووصفها بالغرور والكبر والصراخ عليها؛ نظرًا لكونها متميزة ومتفوقة دراسيًّا وتتنافس مع ابنة قيادي بإحدى الإدارات على المراكز المتقدمة، وكان التنافس شديدًا؛ مما جعل المشرفة تتدخل -على حد وصفه- حتى لا يأخذ التنافس منحىً آخر.

وتابع: "تدخّل المشرفة كان من خارج المدرسة، والمدرسة لم تطلب تدخّلها -حسبما أفادتنا- مما يدل على عدم وجود شكوى رسمية ضد طفلتنا، وأن تدخّل المشرفة كان مخالفًا للنظام؛ بدليل أن الأم عَلِمت باحتجاز ابنتها وحضرت للمدرسة، وقالت لها المشرفة إن ابنتها في اختبار حاليًا، وبعدما أصرت الأم على معرفة الحقيقة، قامت المشرفة بطردها؛ حسب الشكوى المقدمة للتعليم".

وتابع: "تدخّل المشرفة لو كان بطريقة أفضل ومناصحة تتبع فيها التعليمات الرسمية؛ لما انتهى الأمر بشكوى الطالبة وتضررها نفسيًّا".

ومن جهته، قال المتحدث باسم "تعليم جازان" يحيى عطيف لـ"سبق": "وصلت شكوى ولي أمر الطالبة، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الرسمية المتعلقة بها".