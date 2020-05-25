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شاهد شيخاً تايلندياً يروي موقفاً مع الملك فيصل قبل 55 عاماً .. طلب وتلبية وأمل

قال: كانت وفاته خبراً محزناً .. هو سبب انتشار التوحيد والعقيدة في مملكتنا بما هيّأه

استذكر إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك بمملكة تايلند شافعي عبدالقادر؛ موقفاً عاش ذكرياته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان في خدمة الطلبة التايلنديين قبل أكثر من 55 عاماً، مشيداً بجهود السعودية في خدمة الإسلام ونشر التوحيد الصافي في ربوع تايلند، مؤكداً أن السعودية هي بلد الخير والعطاء والجميع هنا يدين لها بالفضل.

وفي التفاصيل، قال "عبدالقادر": "بدأت هذه القصة منذ 55 عاماً عندما كان عمري آنذاك 19 عاماً، حيث كنت أدرس العلوم الشرعية في مكة المكرّمة في عام 1375هـ، بالتحديد في أواخر عهد الملك فيصل -رحمه الله- ومن الأيام الجميلة والخالدة في ذهني حينما قابلت الملك فيصل في الطائف وفي جدة, ودار الحوار عن العلاقة الثنائية بين المملكتين؛ حيث وصف الملك فيصل مملكة تايلند بأنها المملكة الحبيبة".

وأضاف: "استقبلنا الملك فيصل -رحمه الله- في مكتبه بالطائف، وكذا بجدة، ودار الحوار عن أحوال المسلمين في تايلند, وذكرت للملك فيصل، عن رغبة الطلبة التايلنديين في استكمال دراستهم في مكة المكرّمة، وكانوا لا يملكون أيّ منحة ولا إثبات حتى يستكملوا الدراسة من جهة رسمية، ورفعت الطلب وأرسلت للملك فيصل -رحمه الله- فقبل طلبي فوراً، وبعد ثلاثة أيام من رفع الطلب صدر الأمر الملكي بإعطاء تصريح لأبناء تايلند للسكن بالمملكة واستكمال دراستهم بالعلوم الشرعية في المدينتين المقدستين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة".

وواصل: "أقول وبكل صراحة أن سبب انتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة في مملكتنا تايلند هو بفضل الله، ثم بفضل الملك فيصل ــ رحمه الله ــ الذي هيّأ الأسباب وأتاح للطلبة في تايلند الدراسة في المدارس السعودية والجامعات وبالمجان، ونحن ندين بالفضل له وندعوا له دائماً".

وعن خبر وفاة الملك فيصل -رحمه الله- قال "عبدالقادر": "تلقينا خبراً محزناً ورفعنا أيدينا فوراً لرب الأرض والسماء, بأن يجزيه -رحمه لله- خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين".

وعن العام الذي أدّى فيه نسك الحج، قال: "سافرنا إلى السعودية وبرفقتي والدتي وجدتي، وقالت لي والدتي بعد أداء الحج إن مكة المكرّمة هي المركز الوحيد في العالم الإسلامي لتعلم الدين الإسلامي واللغة العربية ولا بد من المكوث فيها ، وعندها فارقت أمي الصالحة التي كانت سبباً في كل ما أنا عليه من النعم والفضل وعشت سنوات في مكة المكرّمة، أجدها من أغلى أيام العمر وأنفسها بين المشاعر المقدّسة والكعبة المشرّفة.

وأشاد "عبدالقادر"؛ بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج، وخاصة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تايلند, قائلاً: "لقد رأينا في هذه المائدة التآلف والتأخي والأسرة الواحدة في المركز الإسلامي في بانكوك حيث يفطر ما يزيد على ألف صائم, وكذلك إيفاد الوزارة ثلاثة أئمة إلى مملكة تايلند، مشيراً إلى أن الشعب هنا ممتن للسعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين, ويتمنون الاستمرار لهذا البرنامج الإيماني المبارك، فجزاهم الله خيراً.

وعن أمله قبل لقاء ربه، قال الشيخ "عبدالقادر"، "أملى أن أرى المسلمين في بانكوك وجميع المحافظات التايلندية يقومون بواجبهم الإسلامي نحو العبادة ووفق الكتاب والسنة، ثم ينشرون العقيدة الصحيحة فيها"، سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، على رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لنشرهم الإسلام والمسلمين وجمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد شيخاً تايلندياً يروي موقفاً مع الملك فيصل قبل 55 عاماً .. طلب وتلبية وأمل
سبق

استذكر إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك بمملكة تايلند شافعي عبدالقادر؛ موقفاً عاش ذكرياته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان في خدمة الطلبة التايلنديين قبل أكثر من 55 عاماً، مشيداً بجهود السعودية في خدمة الإسلام ونشر التوحيد الصافي في ربوع تايلند، مؤكداً أن السعودية هي بلد الخير والعطاء والجميع هنا يدين لها بالفضل.

وفي التفاصيل، قال "عبدالقادر": "بدأت هذه القصة منذ 55 عاماً عندما كان عمري آنذاك 19 عاماً، حيث كنت أدرس العلوم الشرعية في مكة المكرّمة في عام 1375هـ، بالتحديد في أواخر عهد الملك فيصل -رحمه الله- ومن الأيام الجميلة والخالدة في ذهني حينما قابلت الملك فيصل في الطائف وفي جدة, ودار الحوار عن العلاقة الثنائية بين المملكتين؛ حيث وصف الملك فيصل مملكة تايلند بأنها المملكة الحبيبة".

وأضاف: "استقبلنا الملك فيصل -رحمه الله- في مكتبه بالطائف، وكذا بجدة، ودار الحوار عن أحوال المسلمين في تايلند, وذكرت للملك فيصل، عن رغبة الطلبة التايلنديين في استكمال دراستهم في مكة المكرّمة، وكانوا لا يملكون أيّ منحة ولا إثبات حتى يستكملوا الدراسة من جهة رسمية، ورفعت الطلب وأرسلت للملك فيصل -رحمه الله- فقبل طلبي فوراً، وبعد ثلاثة أيام من رفع الطلب صدر الأمر الملكي بإعطاء تصريح لأبناء تايلند للسكن بالمملكة واستكمال دراستهم بالعلوم الشرعية في المدينتين المقدستين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة".

وواصل: "أقول وبكل صراحة أن سبب انتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة في مملكتنا تايلند هو بفضل الله، ثم بفضل الملك فيصل ــ رحمه الله ــ الذي هيّأ الأسباب وأتاح للطلبة في تايلند الدراسة في المدارس السعودية والجامعات وبالمجان، ونحن ندين بالفضل له وندعوا له دائماً".

وعن خبر وفاة الملك فيصل -رحمه الله- قال "عبدالقادر": "تلقينا خبراً محزناً ورفعنا أيدينا فوراً لرب الأرض والسماء, بأن يجزيه -رحمه لله- خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين".

وعن العام الذي أدّى فيه نسك الحج، قال: "سافرنا إلى السعودية وبرفقتي والدتي وجدتي، وقالت لي والدتي بعد أداء الحج إن مكة المكرّمة هي المركز الوحيد في العالم الإسلامي لتعلم الدين الإسلامي واللغة العربية ولا بد من المكوث فيها ، وعندها فارقت أمي الصالحة التي كانت سبباً في كل ما أنا عليه من النعم والفضل وعشت سنوات في مكة المكرّمة، أجدها من أغلى أيام العمر وأنفسها بين المشاعر المقدّسة والكعبة المشرّفة.

وأشاد "عبدالقادر"؛ بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج، وخاصة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تايلند, قائلاً: "لقد رأينا في هذه المائدة التآلف والتأخي والأسرة الواحدة في المركز الإسلامي في بانكوك حيث يفطر ما يزيد على ألف صائم, وكذلك إيفاد الوزارة ثلاثة أئمة إلى مملكة تايلند، مشيراً إلى أن الشعب هنا ممتن للسعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين, ويتمنون الاستمرار لهذا البرنامج الإيماني المبارك، فجزاهم الله خيراً.

وعن أمله قبل لقاء ربه، قال الشيخ "عبدالقادر"، "أملى أن أرى المسلمين في بانكوك وجميع المحافظات التايلندية يقومون بواجبهم الإسلامي نحو العبادة ووفق الكتاب والسنة، ثم ينشرون العقيدة الصحيحة فيها"، سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، على رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لنشرهم الإسلام والمسلمين وجمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:13 PM

شاهد شيخاً تايلندياً يروي موقفاً مع الملك فيصل قبل 55 عاماً .. طلب وتلبية وأمل

قال: كانت وفاته خبراً محزناً .. هو سبب انتشار التوحيد والعقيدة في مملكتنا بما هيّأه

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عبدالله العنزي - الرياض
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استذكر إمام وخطيب المركز الإسلامي في بانكوك بمملكة تايلند شافعي عبدالقادر؛ موقفاً عاش ذكرياته مع الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- الذي كان في خدمة الطلبة التايلنديين قبل أكثر من 55 عاماً، مشيداً بجهود السعودية في خدمة الإسلام ونشر التوحيد الصافي في ربوع تايلند، مؤكداً أن السعودية هي بلد الخير والعطاء والجميع هنا يدين لها بالفضل.

وفي التفاصيل، قال "عبدالقادر": "بدأت هذه القصة منذ 55 عاماً عندما كان عمري آنذاك 19 عاماً، حيث كنت أدرس العلوم الشرعية في مكة المكرّمة في عام 1375هـ، بالتحديد في أواخر عهد الملك فيصل -رحمه الله- ومن الأيام الجميلة والخالدة في ذهني حينما قابلت الملك فيصل في الطائف وفي جدة, ودار الحوار عن العلاقة الثنائية بين المملكتين؛ حيث وصف الملك فيصل مملكة تايلند بأنها المملكة الحبيبة".

وأضاف: "استقبلنا الملك فيصل -رحمه الله- في مكتبه بالطائف، وكذا بجدة، ودار الحوار عن أحوال المسلمين في تايلند, وذكرت للملك فيصل، عن رغبة الطلبة التايلنديين في استكمال دراستهم في مكة المكرّمة، وكانوا لا يملكون أيّ منحة ولا إثبات حتى يستكملوا الدراسة من جهة رسمية، ورفعت الطلب وأرسلت للملك فيصل -رحمه الله- فقبل طلبي فوراً، وبعد ثلاثة أيام من رفع الطلب صدر الأمر الملكي بإعطاء تصريح لأبناء تايلند للسكن بالمملكة واستكمال دراستهم بالعلوم الشرعية في المدينتين المقدستين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة".

وواصل: "أقول وبكل صراحة أن سبب انتشار التوحيد والعقيدة الصحيحة في مملكتنا تايلند هو بفضل الله، ثم بفضل الملك فيصل ــ رحمه الله ــ الذي هيّأ الأسباب وأتاح للطلبة في تايلند الدراسة في المدارس السعودية والجامعات وبالمجان، ونحن ندين بالفضل له وندعوا له دائماً".

وعن خبر وفاة الملك فيصل -رحمه الله- قال "عبدالقادر": "تلقينا خبراً محزناً ورفعنا أيدينا فوراً لرب الأرض والسماء, بأن يجزيه -رحمه لله- خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين".

وعن العام الذي أدّى فيه نسك الحج، قال: "سافرنا إلى السعودية وبرفقتي والدتي وجدتي، وقالت لي والدتي بعد أداء الحج إن مكة المكرّمة هي المركز الوحيد في العالم الإسلامي لتعلم الدين الإسلامي واللغة العربية ولا بد من المكوث فيها ، وعندها فارقت أمي الصالحة التي كانت سبباً في كل ما أنا عليه من النعم والفضل وعشت سنوات في مكة المكرّمة، أجدها من أغلى أيام العمر وأنفسها بين المشاعر المقدّسة والكعبة المشرّفة.

وأشاد "عبدالقادر"؛ بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبرامجها المنفذة خلال رمضان في الخارج، وخاصة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في تايلند, قائلاً: "لقد رأينا في هذه المائدة التآلف والتأخي والأسرة الواحدة في المركز الإسلامي في بانكوك حيث يفطر ما يزيد على ألف صائم, وكذلك إيفاد الوزارة ثلاثة أئمة إلى مملكة تايلند، مشيراً إلى أن الشعب هنا ممتن للسعودية على ما تقدم للإسلام والمسلمين, ويتمنون الاستمرار لهذا البرنامج الإيماني المبارك، فجزاهم الله خيراً.

وعن أمله قبل لقاء ربه، قال الشيخ "عبدالقادر"، "أملى أن أرى المسلمين في بانكوك وجميع المحافظات التايلندية يقومون بواجبهم الإسلامي نحو العبادة ووفق الكتاب والسنة، ثم ينشرون العقيدة الصحيحة فيها"، سائلاً الله أن يحفظ حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، على رأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، لنشرهم الإسلام والمسلمين وجمع كلمة المسلمين تحت راية التوحيد.

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