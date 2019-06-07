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ضمد.. كرنفال العيد أبهج الحاضرين.. و"البلدية" تقيم حفلها السنوي بالمنطقة المركزية

في ليلة امتزج فيها الفن والشعر والفرح وحب الوطن

في ليلة امتزج فيها الفن والشعر والفرح وحب الوطن بعيد الفطر المبارك، أقامت بلدية محافظة ضمد حفلها السنوي بالمنطقة المركزية بحديقة البلدية، وذلك على شرف محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق، ورئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي، وبحضور كل من المهندس أحمد بن محمد الأسود عضو مجلس الشورى، ومساعد مدير تعليم صبيا ناصر بن أحمد بشير معافا، ومدير شرطة محافظة ضمد المقدم سعيد سالم العمري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وأعيان ومشايخ وأهالي المحافظة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أهالي محافظة ضمد، ألقاها نيابة عنهم الأستاذ ناصر بن أحمد بشير معافا، رفع من خلاها أجمل وأسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بعيد الفطر المبارك.

وأضاف بأن العيد وطن، والوطن عيد.. وجاءنا العيد بمضامينه المتعددة، وحينها نتذكر شخصية المؤسس لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

كما قدم شكره وتقديره لسعادة محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق على تشريفه حفل محافظة ضمد، ولرئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي على هذا التنظيم الرائع والجميل.

بعد ذلك قدم كل من الشاعر عيسى جرابا والشاعر أحمد عتاتي قصيدتين شعريتين، نالتا إعجاب الجميع. بعد ذلك توالت فقرات الحفل من ألعاب الخفة، ثم أوبريت "عاد عيدك يا وطن" للفنان مفرح صمان.

وتخلل الأوبريت ألعاب نارية، شكلت لوحة فنية، وألوانًا متنوعة في سماء ضمد، نالت إعجاب وتصفيق الحضور.

وفي نهاية الحفل قُدمت فقرات خاصة بالأطفال، أدخلت عليهم البهجة والسرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمد.. كرنفال العيد أبهج الحاضرين.. و"البلدية" تقيم حفلها السنوي بالمنطقة المركزية
سبق

في ليلة امتزج فيها الفن والشعر والفرح وحب الوطن بعيد الفطر المبارك، أقامت بلدية محافظة ضمد حفلها السنوي بالمنطقة المركزية بحديقة البلدية، وذلك على شرف محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق، ورئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي، وبحضور كل من المهندس أحمد بن محمد الأسود عضو مجلس الشورى، ومساعد مدير تعليم صبيا ناصر بن أحمد بشير معافا، ومدير شرطة محافظة ضمد المقدم سعيد سالم العمري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وأعيان ومشايخ وأهالي المحافظة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أهالي محافظة ضمد، ألقاها نيابة عنهم الأستاذ ناصر بن أحمد بشير معافا، رفع من خلاها أجمل وأسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بعيد الفطر المبارك.

وأضاف بأن العيد وطن، والوطن عيد.. وجاءنا العيد بمضامينه المتعددة، وحينها نتذكر شخصية المؤسس لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

كما قدم شكره وتقديره لسعادة محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق على تشريفه حفل محافظة ضمد، ولرئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي على هذا التنظيم الرائع والجميل.

بعد ذلك قدم كل من الشاعر عيسى جرابا والشاعر أحمد عتاتي قصيدتين شعريتين، نالتا إعجاب الجميع. بعد ذلك توالت فقرات الحفل من ألعاب الخفة، ثم أوبريت "عاد عيدك يا وطن" للفنان مفرح صمان.

وتخلل الأوبريت ألعاب نارية، شكلت لوحة فنية، وألوانًا متنوعة في سماء ضمد، نالت إعجاب وتصفيق الحضور.

وفي نهاية الحفل قُدمت فقرات خاصة بالأطفال، أدخلت عليهم البهجة والسرور.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
09:00 PM

ضمد.. كرنفال العيد أبهج الحاضرين.. و"البلدية" تقيم حفلها السنوي بالمنطقة المركزية

في ليلة امتزج فيها الفن والشعر والفرح وحب الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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في ليلة امتزج فيها الفن والشعر والفرح وحب الوطن بعيد الفطر المبارك، أقامت بلدية محافظة ضمد حفلها السنوي بالمنطقة المركزية بحديقة البلدية، وذلك على شرف محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق، ورئيس بلدية محافظة ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي، وبحضور كل من المهندس أحمد بن محمد الأسود عضو مجلس الشورى، ومساعد مدير تعليم صبيا ناصر بن أحمد بشير معافا، ومدير شرطة محافظة ضمد المقدم سعيد سالم العمري، ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة، وأعيان ومشايخ وأهالي المحافظة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة أهالي محافظة ضمد، ألقاها نيابة عنهم الأستاذ ناصر بن أحمد بشير معافا، رفع من خلاها أجمل وأسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بعيد الفطر المبارك.

وأضاف بأن العيد وطن، والوطن عيد.. وجاءنا العيد بمضامينه المتعددة، وحينها نتذكر شخصية المؤسس لهذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

كما قدم شكره وتقديره لسعادة محافظ محافظة ضمد عبدالله بن خالد البراق على تشريفه حفل محافظة ضمد، ولرئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي على هذا التنظيم الرائع والجميل.

بعد ذلك قدم كل من الشاعر عيسى جرابا والشاعر أحمد عتاتي قصيدتين شعريتين، نالتا إعجاب الجميع. بعد ذلك توالت فقرات الحفل من ألعاب الخفة، ثم أوبريت "عاد عيدك يا وطن" للفنان مفرح صمان.

وتخلل الأوبريت ألعاب نارية، شكلت لوحة فنية، وألوانًا متنوعة في سماء ضمد، نالت إعجاب وتصفيق الحضور.

وفي نهاية الحفل قُدمت فقرات خاصة بالأطفال، أدخلت عليهم البهجة والسرور.

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