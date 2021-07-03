النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين

يتمتع بخبرات واسعة في المجالين المالي والاستثماري

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.

وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.

وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.

ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.

وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.

وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين
سبق

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.

وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.

وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.

ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.

وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.

وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
03:27 PM

"المديني" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز الوطني لإدارة الدين

يتمتع بخبرات واسعة في المجالين المالي والاستثماري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,187

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، على تعيين هاني بن مديني المديني رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للمركز.

وجاء تعيين "المديني" استنادًا إلى خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجالين المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خلال وضع استراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي.

وثمن "المديني" لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.

ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفًا لفهد السيف، الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحًا وتطورًا في المنطقة.

وقد انضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021.

وتم اختياره ليكون عضوًا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة