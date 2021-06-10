النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم حكومة المملكة

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون من جوار البيت الحرام.. "إعلان السلام في أفغانستان"

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر.

وطبقًا لبيان صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شنّ حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن
سبق

نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر.

وطبقًا لبيان صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شنّ حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:15 PM

الحكومة المصرية تنفي استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,028

نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر.

وطبقًا لبيان صادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فإنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة الدواء المصرية، تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاستخدام مضادات حيوية محظورة عالميًّا في مزارع الدواجن بمصر، وشددتا على أن كل الأدوية البيطرية بما فيها المضادات الحيوية سواء المحلية أو المستوردة، والمستخدمة في علاج الدواجن سليمة وآمنة ومطابقة للمواصفات والمعايير الصحية العالمية، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها وإجازة ترخيصها بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، وتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأشارتا إلى شنّ حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,476
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,000
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,680

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة