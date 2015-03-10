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فيديو لمس الكوعين.. مسؤول هولندي يرتكب الخطأ القاتل في زمن "كورونا"

بعد تحذير الجمهور

يبدو أحياناً أن المسؤولين الغربيين ينسون كثيراً ما يقولونه، أو ينصحون به غيرهم، أو يفعلون خلاف ما يقولونه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمور الصحية الطارئة، مثل تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، دعا مواطني بلاده إلى التوقف عن المصافحة؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، فقد ارتكب الخطأ القاتل عندما صافح هو نفسه رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة.

وكان مارك روته دعا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أزمة لوزراء الحكومة ليلة الاثنين؛ لمناقشة تفشي الفيروس في بلاده، إلى التوقف عن المصافحة، وقال: "من هذه اللحظة فصاعداً، يجب أن نتوقف عن المصافحة"، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد لحظات، وأثناء اختتام المؤتمر الصحفي، قام "روته" بمصافحة رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة ياب فان ديسيل.

وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام هولندية، سارع "فان ديسيل" إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.

وتدارك "روته" الموقف وهو يلامس مرفق "فان ديسيل"، وعبّر أن أسفه وقال: "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!"، وبعدها تلامس المسؤلان عبر الكوعين.

وكانت السلطات الصحية في هولندا أشارت، أمس الاثنين، إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد ارتفع إلى 321 إصابة، ارتفاعاً من 264 عن اليوم السابق.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى بالفيروس في هولندا في الأيام الأخيرة.

فيروس كورونا الجديد

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فيديو لمس الكوعين.. مسؤول هولندي يرتكب الخطأ القاتل في زمن "كورونا"
سبق

يبدو أحياناً أن المسؤولين الغربيين ينسون كثيراً ما يقولونه، أو ينصحون به غيرهم، أو يفعلون خلاف ما يقولونه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمور الصحية الطارئة، مثل تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، دعا مواطني بلاده إلى التوقف عن المصافحة؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، فقد ارتكب الخطأ القاتل عندما صافح هو نفسه رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة.

وكان مارك روته دعا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أزمة لوزراء الحكومة ليلة الاثنين؛ لمناقشة تفشي الفيروس في بلاده، إلى التوقف عن المصافحة، وقال: "من هذه اللحظة فصاعداً، يجب أن نتوقف عن المصافحة"، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد لحظات، وأثناء اختتام المؤتمر الصحفي، قام "روته" بمصافحة رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة ياب فان ديسيل.

وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام هولندية، سارع "فان ديسيل" إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.

وتدارك "روته" الموقف وهو يلامس مرفق "فان ديسيل"، وعبّر أن أسفه وقال: "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!"، وبعدها تلامس المسؤلان عبر الكوعين.

وكانت السلطات الصحية في هولندا أشارت، أمس الاثنين، إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد ارتفع إلى 321 إصابة، ارتفاعاً من 264 عن اليوم السابق.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى بالفيروس في هولندا في الأيام الأخيرة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
04:29 PM

فيديو لمس الكوعين.. مسؤول هولندي يرتكب الخطأ القاتل في زمن "كورونا"

بعد تحذير الجمهور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبدو أحياناً أن المسؤولين الغربيين ينسون كثيراً ما يقولونه، أو ينصحون به غيرهم، أو يفعلون خلاف ما يقولونه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمور الصحية الطارئة، مثل تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

فعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، دعا مواطني بلاده إلى التوقف عن المصافحة؛ لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، فقد ارتكب الخطأ القاتل عندما صافح هو نفسه رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة.

وكان مارك روته دعا، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أزمة لوزراء الحكومة ليلة الاثنين؛ لمناقشة تفشي الفيروس في بلاده، إلى التوقف عن المصافحة، وقال: "من هذه اللحظة فصاعداً، يجب أن نتوقف عن المصافحة"، وفقاً لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس".

وبعد لحظات، وأثناء اختتام المؤتمر الصحفي، قام "روته" بمصافحة رئيس قسم الأمراض المعدية في المعهد الوطني للصحة العامة ياب فان ديسيل.

وحسب الفيديو الذي بثته وسائل إعلام هولندية، سارع "فان ديسيل" إلى الإشارة بسرعة إلى الخطأ الذي ارتكبه رئيس الوزراء الهولندي.

وتدارك "روته" الموقف وهو يلامس مرفق "فان ديسيل"، وعبّر أن أسفه وقال: "آسف، آسف، لا يمكننا القيام بذلك بعد الآن!"، وبعدها تلامس المسؤلان عبر الكوعين.

وكانت السلطات الصحية في هولندا أشارت، أمس الاثنين، إلى أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد ارتفع إلى 321 إصابة، ارتفاعاً من 264 عن اليوم السابق.

ولم تسجل السلطات أي وفيات جديدة بسبب الفيروس بعد وفاة أول ثلاثة مرضى بالفيروس في هولندا في الأيام الأخيرة.

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