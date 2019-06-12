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واشنطن تعين دبلوماسياً مخضرماً لدفع الانتقال السلمي في السودان

يملك خبرة واسعة في أفريقيا

اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء) الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث؛ مبعوثاً لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وعمل "بوث" الذي يملك خبرة موسعة في أفريقيا، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي الخرطوم حالياً، لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

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واشنطن تعين دبلوماسياً مخضرماً لدفع الانتقال السلمي في السودان
سبق

اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء) الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث؛ مبعوثاً لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وعمل "بوث" الذي يملك خبرة موسعة في أفريقيا، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي الخرطوم حالياً، لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
10:18 PM

واشنطن تعين دبلوماسياً مخضرماً لدفع الانتقال السلمي في السودان

يملك خبرة واسعة في أفريقيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الأربعاء) الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث؛ مبعوثاً لها إلى السودان في خضم جهود دولية للتوصل إلى انتقال سلمي هناك، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وعمل "بوث" الذي يملك خبرة موسعة في أفريقيا، مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ويزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي الخرطوم حالياً، لتشجيع قادة المجلس العسكري والمعارضة المدنية على التوصل إلى حل للأزمة السياسية.

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