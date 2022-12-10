النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة .. انفجار إطار مركبة معلمات يصيب اثنتين بجروح خفيفة

حادث انقلاب وقع أثناء توجههما للعمل فجراً على طريق الساحل القديم

أُصيبت معلمتان وسائقهما بإصابات خفيفة ومتوسطة إثر انقلاب المركبة التي كانت تقلهما فجر اليوم الأحد نتيجة انفجار إطار مركبتهما على طريق الساحل القديم: مكة - الليث، في أثناء توجههما إلى مدرستهما بقرية طفيل - شمالي محافظة الليث.

وتمّ نقلهما عن طريق الهلال الأحمر السعودي الذي باشر الحادث، إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرمة، لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، أن أسباب انقلاب المركبة التي كانت تقل المعلمتين من نوع "جيب كيا" انفجار الإطار الأمامي، ونتج عنه إصابة إحداهما بكسور في اليد، بينما الأخرى تعرّضت لكدمات خفيفة، فيما تعرّض سائقهما الخاص من الجنسية الباكستانية، إلى جروح بسيطة تمّ نقله عن طريق أحد المواطنين إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرّمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة .. انفجار إطار مركبة معلمات يصيب اثنتين بجروح خفيفة
سبق

أُصيبت معلمتان وسائقهما بإصابات خفيفة ومتوسطة إثر انقلاب المركبة التي كانت تقلهما فجر اليوم الأحد نتيجة انفجار إطار مركبتهما على طريق الساحل القديم: مكة - الليث، في أثناء توجههما إلى مدرستهما بقرية طفيل - شمالي محافظة الليث.

وتمّ نقلهما عن طريق الهلال الأحمر السعودي الذي باشر الحادث، إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرمة، لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، أن أسباب انقلاب المركبة التي كانت تقل المعلمتين من نوع "جيب كيا" انفجار الإطار الأمامي، ونتج عنه إصابة إحداهما بكسور في اليد، بينما الأخرى تعرّضت لكدمات خفيفة، فيما تعرّض سائقهما الخاص من الجنسية الباكستانية، إلى جروح بسيطة تمّ نقله عن طريق أحد المواطنين إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرّمة.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439
11:25 AM

مكة .. انفجار إطار مركبة معلمات يصيب اثنتين بجروح خفيفة

حادث انقلاب وقع أثناء توجههما للعمل فجراً على طريق الساحل القديم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,382

أُصيبت معلمتان وسائقهما بإصابات خفيفة ومتوسطة إثر انقلاب المركبة التي كانت تقلهما فجر اليوم الأحد نتيجة انفجار إطار مركبتهما على طريق الساحل القديم: مكة - الليث، في أثناء توجههما إلى مدرستهما بقرية طفيل - شمالي محافظة الليث.

وتمّ نقلهما عن طريق الهلال الأحمر السعودي الذي باشر الحادث، إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرمة، لتلقي العلاج.

وبحسب شهود عيان، أن أسباب انقلاب المركبة التي كانت تقل المعلمتين من نوع "جيب كيا" انفجار الإطار الأمامي، ونتج عنه إصابة إحداهما بكسور في اليد، بينما الأخرى تعرّضت لكدمات خفيفة، فيما تعرّض سائقهما الخاص من الجنسية الباكستانية، إلى جروح بسيطة تمّ نقله عن طريق أحد المواطنين إلى مستشفى النور التخصُّصي بمكة المكرّمة.

شارك برأيك
23
40

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,034
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,331
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,685
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
61,977

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة