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"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

30823 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية منها 1805 حرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل (1482) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (294519) حالة، من بينها (30823) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1805) حالات حرجة، كما تم تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (260393) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3303) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبيةً أو قماشيةً أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجدّ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل (1482) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (294519) حالة، من بينها (30823) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1805) حالات حرجة، كما تم تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (260393) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3303) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبيةً أو قماشيةً أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجدّ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
04:27 PM

"الصحة": ارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون من أهم وسائل الوقاية من كورونا

30823 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية منها 1805 حرجة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل (1482) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (294519) حالة، من بينها (30823) حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (1805) حالات حرجة، كما تم تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (260393) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (3303) حالات، بإضافة (34) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا".


ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبيةً أو قماشيةً أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد)، أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجدّ، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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