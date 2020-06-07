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كورونا.. المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بالفيروس

استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي

سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8177؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 7328، بعد تماثل 13 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 288 ألفًا و208 حالات بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بالفيروس
سبق

سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8177؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 7328، بعد تماثل 13 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 288 ألفًا و208 حالات بعد الكشف المخبري.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
02:07 PM

كورونا.. المغرب تسجل 26 إصابة جديدة بالفيروس

استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب اليوم 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8177؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 208 لليوم الثالث على التوالي، بعد عدم الإعلان عن أي وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصل إلى 7328، بعد تماثل 13 شخصًا للشفاء؛ فيما استبعدت 288 ألفًا و208 حالات بعد الكشف المخبري.

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