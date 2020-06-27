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قائد المركبة خرج سالمًا.. شاهد حادثًا مروّعًا بطريق "الدرب- بيش"

أحد إطارات السيارة انفجر فاقتحمت السياج الحديدي

باشرت دوريات أمن الطرق، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا وقع على الطريق الرابط بين محافظتي الدرب وبيش شمال منطقة جازان.

وخرج قائد المركبة سالمًا من الحادث الذي حوّل المركبة إلى حطام بعدما انفجر أحد إطارات المركبة واقتحمت السياج الحديدي.

ونجا قائد المركبة سالمًا من الحادث دون أن يصاب بأذى بعد أن تحطمت المركبة.

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قائد المركبة خرج سالمًا.. شاهد حادثًا مروّعًا بطريق "الدرب- بيش"
سبق

باشرت دوريات أمن الطرق، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا وقع على الطريق الرابط بين محافظتي الدرب وبيش شمال منطقة جازان.

وخرج قائد المركبة سالمًا من الحادث الذي حوّل المركبة إلى حطام بعدما انفجر أحد إطارات المركبة واقتحمت السياج الحديدي.

ونجا قائد المركبة سالمًا من الحادث دون أن يصاب بأذى بعد أن تحطمت المركبة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
03:09 PM

قائد المركبة خرج سالمًا.. شاهد حادثًا مروّعًا بطريق "الدرب- بيش"

أحد إطارات السيارة انفجر فاقتحمت السياج الحديدي

A A A
محمد المواسي - جازان
1
7,033

باشرت دوريات أمن الطرق، اليوم، حادثًا مروريًا مروعًا وقع على الطريق الرابط بين محافظتي الدرب وبيش شمال منطقة جازان.

وخرج قائد المركبة سالمًا من الحادث الذي حوّل المركبة إلى حطام بعدما انفجر أحد إطارات المركبة واقتحمت السياج الحديدي.

ونجا قائد المركبة سالمًا من الحادث دون أن يصاب بأذى بعد أن تحطمت المركبة.

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