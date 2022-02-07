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"ذيب لتأجير السيارات" ترعى مسابقات "إخاء" الخيرية

للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في المملكة

وقّعت شركة ذيب لتأجير السيارات والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، اتفاقية تعاون مشترك، تقوم بموجبها "ذيب لتأجير السيارات" برعاية مسابقتي "إخاء" اللتيْن تنظمهما هذا العام 1443هـ خلال شهري رمضان المبارك وذي الحجة؛ وذلك للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في مختلف مناطق ومدن المملكة، بجانب حث أفراد المجتمع على الإسهام في رعاية الأيتام والاهتمام بهم.

وقّع الاتفاقية كل من مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "ذيب لتأجير السيارات"، الأستاذ/ محمد بن عثمان القاضي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، الأستاذ/ صالح بن خليف الدهمشي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين، بجانب حضور عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.

ويأتي توقيع "ذيب لتأجير السيارات"، لهذه الاتفاقية مع "إخاء"، للعام الثاني على التوالي، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال؛ تجسيدًا لمسؤوليتها في خدمة المجتمع؛ وذلك ضمن إطار مبادرات برنامج "ذيب الخير"، الذي يعمل على دعم مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك حرصًا على تعزيز وترسيخ مبادئ وأهداف العمل الخيري والإنساني في المملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا، امتدادًا لإسهامات عديدة قام بتنفيذها برنامج "ذيب الخير"، والتي أسهمت بفعالية في دعم عدد من الجمعيات الخيرية والإنسانية، بالإضافة لإسهام البرنامج في دعم الفعاليات الاجتماعية، ورعاية الأيتام، والمبادرات الطبية والتعليمية، وكذلك دعم المواهب الشابة، بجانب دعم ورعاية البرامج الرياضية.

يُذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، التي انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات عام 1991م، تضم قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات وكذلك الأفراد، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، لتنطلق بعدها بقوة، حتى أصبحت الشركة الرائدة في مجال تأجير السيارات؛ ليصل عدد فروعها حاليًا إلى أكثر من 52 فرعًا، تضم أكثر من 22 ألف مركبة موزعة على أكثر من 84 نوعًا، وتنتشر تلك الفروع جغرافيًّا على مناطق المملكة المختلفة؛ منها 14 فرعًا في المطارات الدولية والداخلية.

شركة ذيب لتأجير السيارات المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ذيب لتأجير السيارات" ترعى مسابقات "إخاء" الخيرية
سبق

وقّعت شركة ذيب لتأجير السيارات والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، اتفاقية تعاون مشترك، تقوم بموجبها "ذيب لتأجير السيارات" برعاية مسابقتي "إخاء" اللتيْن تنظمهما هذا العام 1443هـ خلال شهري رمضان المبارك وذي الحجة؛ وذلك للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في مختلف مناطق ومدن المملكة، بجانب حث أفراد المجتمع على الإسهام في رعاية الأيتام والاهتمام بهم.

وقّع الاتفاقية كل من مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "ذيب لتأجير السيارات"، الأستاذ/ محمد بن عثمان القاضي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، الأستاذ/ صالح بن خليف الدهمشي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين، بجانب حضور عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.

ويأتي توقيع "ذيب لتأجير السيارات"، لهذه الاتفاقية مع "إخاء"، للعام الثاني على التوالي، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال؛ تجسيدًا لمسؤوليتها في خدمة المجتمع؛ وذلك ضمن إطار مبادرات برنامج "ذيب الخير"، الذي يعمل على دعم مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك حرصًا على تعزيز وترسيخ مبادئ وأهداف العمل الخيري والإنساني في المملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا، امتدادًا لإسهامات عديدة قام بتنفيذها برنامج "ذيب الخير"، والتي أسهمت بفعالية في دعم عدد من الجمعيات الخيرية والإنسانية، بالإضافة لإسهام البرنامج في دعم الفعاليات الاجتماعية، ورعاية الأيتام، والمبادرات الطبية والتعليمية، وكذلك دعم المواهب الشابة، بجانب دعم ورعاية البرامج الرياضية.

يُذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، التي انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات عام 1991م، تضم قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات وكذلك الأفراد، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، لتنطلق بعدها بقوة، حتى أصبحت الشركة الرائدة في مجال تأجير السيارات؛ ليصل عدد فروعها حاليًا إلى أكثر من 52 فرعًا، تضم أكثر من 22 ألف مركبة موزعة على أكثر من 84 نوعًا، وتنتشر تلك الفروع جغرافيًّا على مناطق المملكة المختلفة؛ منها 14 فرعًا في المطارات الدولية والداخلية.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:46 AM

"ذيب لتأجير السيارات" ترعى مسابقات "إخاء" الخيرية

للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة ذيب لتأجير السيارات والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، اتفاقية تعاون مشترك، تقوم بموجبها "ذيب لتأجير السيارات" برعاية مسابقتي "إخاء" اللتيْن تنظمهما هذا العام 1443هـ خلال شهري رمضان المبارك وذي الحجة؛ وذلك للتعريف بخدماتها وبرامجها الموجهة لرعاية الأيتام في مختلف مناطق ومدن المملكة، بجانب حث أفراد المجتمع على الإسهام في رعاية الأيتام والاهتمام بهم.

وقّع الاتفاقية كل من مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في "ذيب لتأجير السيارات"، الأستاذ/ محمد بن عثمان القاضي، والأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء»، الأستاذ/ صالح بن خليف الدهمشي، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين، بجانب حضور عدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل الخيري والإنساني.

ويأتي توقيع "ذيب لتأجير السيارات"، لهذه الاتفاقية مع "إخاء"، للعام الثاني على التوالي، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف ريال؛ تجسيدًا لمسؤوليتها في خدمة المجتمع؛ وذلك ضمن إطار مبادرات برنامج "ذيب الخير"، الذي يعمل على دعم مختلف الأنشطة الخيرية والإنسانية في جميع مناطق المملكة؛ وذلك حرصًا على تعزيز وترسيخ مبادئ وأهداف العمل الخيري والإنساني في المملكة.

وتمثل هذه الاتفاقية أيضًا، امتدادًا لإسهامات عديدة قام بتنفيذها برنامج "ذيب الخير"، والتي أسهمت بفعالية في دعم عدد من الجمعيات الخيرية والإنسانية، بالإضافة لإسهام البرنامج في دعم الفعاليات الاجتماعية، ورعاية الأيتام، والمبادرات الطبية والتعليمية، وكذلك دعم المواهب الشابة، بجانب دعم ورعاية البرامج الرياضية.

يُذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، التي انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات عام 1991م، تضم قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات وكذلك الأفراد، والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا، لتنطلق بعدها بقوة، حتى أصبحت الشركة الرائدة في مجال تأجير السيارات؛ ليصل عدد فروعها حاليًا إلى أكثر من 52 فرعًا، تضم أكثر من 22 ألف مركبة موزعة على أكثر من 84 نوعًا، وتنتشر تلك الفروع جغرافيًّا على مناطق المملكة المختلفة؛ منها 14 فرعًا في المطارات الدولية والداخلية.

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04 فبراير
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