مستشفى بخميس مشيط العام يعيد ترميم كسور فك مريض إثر حادث مروري

بعملية استمرت 3 ساعات ونصف الساعة .. وتم تحويله لقسم التنويم بصحة جيدة

استقبل مستشفى خميس مشيط العام مصاباً يبلغ من العمر ١٥ عاماً، إثر تعرضه لحادث مروري نتج عنه كسور متعددة في الفك، وتهتك في عضلات وأعصاب الفك السفلي، ونجح طاقم طبي بعد عملية معقدة في إعادة ترميم الفك المتهشم والتعويض بصفائح تيتانيوم.

حيث أجريت العملية للشاب المصاب عن طريق رئيس قسم جراحة الوجة والفكين، الدكتور عرفان حسن، والدكتور محمد آل جبار القحطاني واستشاري التخدير وطاقم العمليات فهد كردي عبدالله الشهراني وليلى النجعي، بعد عملية معقدة استمرت ثلاث ساعات، نجح الطاقم الطبي في إعادة ترميم الفك المتهشم والتعويض بصفائح تيتانوم، وقد تم تحويل المريض لقسم التنويم بصحة جيدة.