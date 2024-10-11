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"الندوة العالمية" تنظم مشروعات إنتاجية للأسر الفقيرة في جيبوتي

لدعم أكثر من 30 أسرة بعربات متنقلة لبيع الملابس الجاهزة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني بدعم أكثر من (30) أسرة بعربات متنقلة لبيع الملابس الجاهزة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من جهود الندوة الرامية إلى محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل لتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة.

وبادرت الندوة العالمية عبر مكاتبها في العديد من دول العالم إلى تبني مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والأعمال الحرفية والمهنية التي تؤهل الأسر والأفراد لسوق العمل وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي حتى لا يكونوا عالة على المجتمع وفريسة للفقر والعوز.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الندوة العالمية" تنظم مشروعات إنتاجية للأسر الفقيرة في جيبوتي
سبق

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني بدعم أكثر من (30) أسرة بعربات متنقلة لبيع الملابس الجاهزة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من جهود الندوة الرامية إلى محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل لتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة.

وبادرت الندوة العالمية عبر مكاتبها في العديد من دول العالم إلى تبني مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والأعمال الحرفية والمهنية التي تؤهل الأسر والأفراد لسوق العمل وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي حتى لا يكونوا عالة على المجتمع وفريسة للفقر والعوز.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
01:44 PM

"الندوة العالمية" تنظم مشروعات إنتاجية للأسر الفقيرة في جيبوتي

لدعم أكثر من 30 أسرة بعربات متنقلة لبيع الملابس الجاهزة

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أحمد البراهيم - الرياض
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قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في جيبوتي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني بدعم أكثر من (30) أسرة بعربات متنقلة لبيع الملابس الجاهزة.

ويأتي هذا المشروع انطلاقاً من جهود الندوة الرامية إلى محاربة الفقر وإيجاد فرص عمل لتحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة.

وبادرت الندوة العالمية عبر مكاتبها في العديد من دول العالم إلى تبني مثل هذه المشروعات الإنتاجية، والأعمال الحرفية والمهنية التي تؤهل الأسر والأفراد لسوق العمل وتحقق لهم الاكتفاء الذاتي حتى لا يكونوا عالة على المجتمع وفريسة للفقر والعوز.

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