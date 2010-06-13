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الاتحاد يعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته

أعلن نادي الاتحاد تلقيه القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة الترشيح التي حددتهـا الهيئة العامة للرياضة.

وأكد بيان النادي أنه سيتم استقبال الطعون على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين بتاريخ ٤٤٠/١٠/١١هـ ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات cavesc@gsa.gov.sa.

القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي:

أنمار عبدالله الحائلي (مرشح للرئاسة)، أحمد عصام كعكي (مرشح نائب الرئيس)، فيصل صالح التركي (مرشح للعضوية)، إبراهيم أحمد بخيت (مرشح للعضوية)، عبدالوهاب أحمد عابد (مرشح للعضوية)، ممدوح عائد الحربي (مرشح للعضوية)، لؤي جهاد غلاييني (مرشح للعضوية)، أحمد عمر القطب (مرشح للعضوية)، حسن عبدالله باروم (مرشح للعضوية).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته
سبق

أعلن نادي الاتحاد تلقيه القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة الترشيح التي حددتهـا الهيئة العامة للرياضة.

وأكد بيان النادي أنه سيتم استقبال الطعون على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين بتاريخ ٤٤٠/١٠/١١هـ ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات cavesc@gsa.gov.sa.

القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي:

أنمار عبدالله الحائلي (مرشح للرئاسة)، أحمد عصام كعكي (مرشح نائب الرئيس)، فيصل صالح التركي (مرشح للعضوية)، إبراهيم أحمد بخيت (مرشح للعضوية)، عبدالوهاب أحمد عابد (مرشح للعضوية)، ممدوح عائد الحربي (مرشح للعضوية)، لؤي جهاد غلاييني (مرشح للعضوية)، أحمد عمر القطب (مرشح للعضوية)، حسن عبدالله باروم (مرشح للعضوية).

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
08:16 PM

الاتحاد يعلن القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,226

أعلن نادي الاتحاد تلقيه القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد انتهاء فترة الترشيح التي حددتهـا الهيئة العامة للرياضة.

وأكد بيان النادي أنه سيتم استقبال الطعون على المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة والناخبين بتاريخ ٤٤٠/١٠/١١هـ ولمدة يوم واحد على البريد الإلكتروني للجنة الطعون والمخالفات cavesc@gsa.gov.sa.

القائمة الأولية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي:

أنمار عبدالله الحائلي (مرشح للرئاسة)، أحمد عصام كعكي (مرشح نائب الرئيس)، فيصل صالح التركي (مرشح للعضوية)، إبراهيم أحمد بخيت (مرشح للعضوية)، عبدالوهاب أحمد عابد (مرشح للعضوية)، ممدوح عائد الحربي (مرشح للعضوية)، لؤي جهاد غلاييني (مرشح للعضوية)، أحمد عمر القطب (مرشح للعضوية)، حسن عبدالله باروم (مرشح للعضوية).

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